AB liderleri, birliğin üst düzey liderlerini belirlemek üzere bir araya geldi - Son Dakika
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AB liderleri, birliğin üst düzey liderlerini belirlemek üzere bir araya geldi

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından birliğin üst düzey liderlerini belirlemek gayriresmi olarak bir araya geldi. AB üyesi 27 ülkenin hükümet ve devlet başkanları, önümüzdeki beş yıl birliğe yön verecek liderleri seçmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen gayriresmi liderler zirvesinde bir araya geldi.

17.06.2024 22:38
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- AB liderleri, birliğin üst düzey liderlerini belirlemek üzere bir araya geldi

BRÜKSEL - Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından birliğin üst düzey liderlerini belirlemek gayriresmi olarak bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin hükümet ve devlet başkanları, önümüzdeki beş yıl birliğe yön verecek liderleri seçmek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen gayriresmi liderler zirvesinde bir araya geldi. 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından ilk kez bir araya gelen AB liderleri, Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Komisyonu Başkanı ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi pozisyonlarına seçilecek isimler konusunda uzlaşı arayacak.

Mevcut Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ikinci dönemi için seçilerek 2019'dan bu yana sürdürdüğü görevine devam etmesi bekleniyor.

Birliğin yönetimindeki diğer üst düzey iki pozisyonlardan Avrupa Konseyi Başkanlığı için Portekiz'in eski Başbakanı Antonio Costa ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği için ise Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın isimleri geçiyor.

Avrupa Parlamentosunun yeni başkanı ise liderler tarafından değil, parlamento tarafından seçilecek. Bu makama mevcut Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın yeniden seçilmesi bekleniyor.

Liderlerin resmi kararlarını 27-28 Haziran'da düzenlenecek zirvede vermeleri beklenirken, birçok lider Brüksel'de yeni yönetim için bir anlaşmanın şekillenmeye başladığına işaret etti. Zirveye katılan birçok lider, toplantıya geçmeden önce yaptıkları açıklamalarda Von der Leyen'in adaylığına desteğini açıkladı. Bunlar arasında yer alan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "Ursula von der Leyen'in seçileceğinden eminim" dedi.

İrlanda Başbakanı Simon Harris ise, "Ben bu aşamada başka bir isimden bahsedildiğini duymadım" diye konuştu.

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise Komisyon Başkanlığı için Slovak politikacı Maros Sefcovic'i öne süreceklerini açıkladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu husustaki kararların çabuk alınmasını talep ederek, "Mümkün olan en kısa zamanda bir uzlaşıya ulaşabileceğimizden eminim" dedi.

Von der Leyen'in yeniden seçilmesi için 27 AB üyesi ülkeden 15'inin desteğine ihtiyacı olacak. Liderlerin resmi tercihlerini belirlemelerinin ardından bu tercihin Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekecek. AB liderlerinin bu akşam ayrıca birliğin önümüzdeki beş yıllık gündemini de görüşmeleri bekleniyor.

Kaynak: İHA

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