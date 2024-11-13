AB Liderleri Brüksel'de Buluştu

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Başbakanı Michel Barnier ile Brüksel'de bir araya geldi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, X hesabından yaptığı açıklamada, Brüksel'de Barnier ile yaptığı görüşmenin öncesine dair görüntüleri paylaştı.

Von der Leyen, paylaşımda, "Avrupa'nın rekabet edebilirliğine ilişkin büyük projede ilerleme kaydedilmesi konusunda Fransa'ya güvenebileceğimi biliyorum. Daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa aynı zamanda daha müreffeh bir Fransa demektir." ifadesini kullandı.