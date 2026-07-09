AB liderlerinden Erdoğan'a teşekkür ve stratejik ortaklık vurgusu - Son Dakika
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AB liderlerinden Erdoğan'a teşekkür ve stratejik ortaklık vurgusu

09.07.2026 10:32
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Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptıkları ortak açıklamayla NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "AB ile Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu" belirtti. Açıklamada, "Türkiye'nin Orta Doğu'daki krizlerin yönetimi ile Ukrayna'da adil ve kalıcı barış çabalarında önemli bir ortak olduğu" vurgulandı.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptıkları ortak açıklamayla NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "AB ile Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu" belirtti. Açıklamada, "Türkiye'nin Orta Doğu'daki krizlerin yönetimi ile Ukrayna'da adil ve kalıcı barış çabalarında önemli bir ortak olduğu" vurgulandı.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda ortak açıklama metni kullandı. Açıklamada, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edilerek, "AB ve Türkiye stratejik ortaklardır ve ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara'ya sıcak karşılama için teşekkür ederim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. AB ve Türkiye stratejik ortaklardır ve ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Daha zorlu bir dünyada, ortaklığımız her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Türkiye, Orta Doğu'daki krizleri ele almada ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için yürütülen çabaları desteklemede önemli bir ortak olmuştur. Ayrıca, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki süreç aracılığıyla Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yenilenen ivmeyi de değerlendirmeliyiz."

Kaynak: ANKA

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