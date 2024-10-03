AB, Lübnan'a 30 Milyon Avro Yardım Yapacak - Son Dakika
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AB, Lübnan'a 30 Milyon Avro Yardım Yapacak

AB, İsrail saldırılarından etkilenen Lübnan'a ek 30 milyon avro insani yardım sağlayacağını duyurdu.

03.10.2024 15:18
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail'in saldırılarından etkilenen Lübnan'a 30 milyon avro değerinde ilave insani yardım yapılacağını duyurdu.

AB Komisyonunun açıklamasında, 30 milyon avro değerindeki yardımın, 29 Eylül'de açıklanan 10 milyon avroya ek yapılacağı ve bu yıl toplam yardım tutarının 100 milyon avroyu aştığı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan gerilimden endişe duyduğunu belirterek, "Tüm taraflar, masum sivillerin hayatlarını korumak için ellerinden geleni yapmalıdır. Bugün Lübnan halkına yönelik insani yardımlarımızı artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, ayrıca Lübnan ve Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısını yineledi.

AB Komisyonunun insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic de yardımların çatışmalardan etkilenenlere "derhal" ulaştırılacağını, hızlı yekilde ulaştırılmasının "hayati önem taşıdığını" belirtti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Lübnan'a 30 Milyon Avro Yardım Yapacak - Son Dakika

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