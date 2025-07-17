AB, Macaristan'ı Avrupa Adalet Divanı'na Sevk Etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji alanındaki anlaşmazlıkların çözümü konusunda Birliğin tutumuna aykırı davrandığı gerekçesiyle Macaristan'ı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Adalet Divanı'nın, 2 Eylül 2021'de verdiği kararla AB üyesi ülkeyle başka bir üye ülkeden yatırımcı arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün Enerji Şartı Antlaşması'na göre yapılmasına karşı görüş bildirdiğine işaret edildi.

Açıklamada, Macaristan'ın bu karara uymadığı, Komisyonun bu ülkeyi Avrupa Adalet Divanı kararına ve AB müktesebatına aykırı davrandığı gerekçesiyle Divana sevk ettiği bildirildi.

AB Komisyonu ve 26 üye ülke, Haziran 2024'te imzaladıkları ortak beyannameyle, AB üyesi ülkeyle başka bir üye ülkeden yatırımcı arasındaki anlaşmazlıkların çözümünün Enerji Şartı Antlaşması'na göre yapılamayacağına yönelik Avrupa Adalet Divanı kararını kabul etmişti.

Macaristan ise Divanın bu kararının "yalnızca gelecekteki anlaşmazlıkların çözümü" için ve Enerji Şartı Antlaşması'nda değişiklik yapılması halinde geçerli olacağını öne sürmüştü.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da 17 Aralık 1994'te Rusya dahil yaklaşık 50 ülke ve AB tarafından imzalanan Enerji Şartı Antlaşması, enerji sektöründe ve ticaretinde sınır ötesi işbirliği için çerçeve oluşturuyor.

AB, uluslararası düzeydeki iklim hedefleriyle karşılaştırıldığında güncelliğini yitirmesini gerekçe göstererek Enerji Şartı Antlaşması'ndan çekilmişti.