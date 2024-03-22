Avrupa Birliği (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilişkilendirdiği 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı.
AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nde Navalnıy'ın Rusya'da cezaevinde ölümünden sorumlu tutulan 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada Navalnıy'nin Haziran 2022'den ölümüne kadar tutulduğu IK-6 ve IK-3 adlı cezaevlerinin yaptırım listesine alındığını, bu merkezlerde "tekrarlanan hücre hapsi, zalimce, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele de dahil olmak üzere, sağlığının ciddi şekilde bozulmasına yol açan istismarlara maruz kaldığı" belirtildi.
IK-3'ün başkanı Vadim Kalinin'e ve merkezin çeşitli başkan yardımcılarına yaptırım uygulandığı ifade edilen açıklamada Navalnıy'ı 19 yıl hapis cezasına çarptıran Andrey Suvorov, Evgenia Nikolaeva ve Natalia Dudar gibi yargı mensuplarının da listeye alındığı belirtildi.
Açıklamada listede cezaevi sistemi ve Adalet Bakanlığından bir dizi üst düzey yetkilinin de bulunduğu kaydedildi.
AB'nin yaptırım rejimi, listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulması, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağı ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.
Son Dakika › Güncel › AB, Navalnıy'ın ölümüyle ilişkilendirilen 33 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı - Son Dakika
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde yürütülen proje kapsamında damızlık koç dağıtımı tamamlandı. Küçükbaş Hayvanlarda Sürü İyileştirme Projesi kapsamında 17 ilçede 250 adet küçükbaş hayvan yetiştiricisine 250 baş damızlık koç teslim edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyulduğunu bildirdi.
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde geçen yıl çıkan yangında zarar gören alanda düzenlenen etkinlikte, Orman Haftası dolayısıyla 6 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Kocaeli Valiliği, Orman Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK yetkilileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, fidan dikiminin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli olduğunu vurguladı. Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi ise fidanların bölgenin doğal yapısına uygun olarak dikildiğini ve gençlerin geleceğine nefes olacağını belirtti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bartın'da partisinin seçim bürosunun açılışını yaparak, Bartın'a kadın adayla hizmet edileceğini belirtti. Davutoğlu, daha sonra esnafı ziyaret etti.
Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yer tahsisleri, yeni yer tahsisi talepleri, doğal gaz arzı, devam eden yatırımların durumu ve diğer gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonrası Tavlı ve beraberindekiler, Havza OSB'de üretim yapan bir firmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi ve muhalefetin nasıl yapılacağını göstereceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemde oluşturulmaya çalışılan spekülatif bir hava var. Buna da hiç kimsenin prim vermemesi gerekir, rakamlar ortada.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, plajda bulunan bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda büfede maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının dumanları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki'nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İduğ hakkında yaptığı iddialara cevap verdi. İnan, Eşki'nin İduğ hakkındaki açıklamalarının İzmir'e zarar verdiğini belirtti ve partisinin adaylarından gelen isyan seslerine dikkat çekti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tekirdağ'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek yerel seçimlerde belediye başkan adaylarına oy istedi. Bir balıkçı dükkanında yaşanan ilginç diyalogda Akşener, esnafın annesinin muhacir olduğunu öğrenince takıldı ve oylarına talip olduğunu söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?