AB, Nijerya'ya 1 Milyon Avro Destek Sağladı - Son Dakika
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AB, Nijerya'ya 1 Milyon Avro Destek Sağladı

AB, Nijerya\'ya 1 Milyon Avro Destek Sağladı

Avrupa Birliği, Nijerya'daki insani krize 1 milyon avro yardımda bulunarak destek sağlamaktadır.

23.12.2024 18:16
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Avrupa Birliği (AB), Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'daki acil insani krize müdahale amacıyla 1 milyon avro destek sağladı.

AB Nijerya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri ve kolera salgınına karşı yürütülen acil insani yardım çalışmalarına destek amacıyla 1 milyon avro sağladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu fonun, sahadaki insani yardım ortaklarının her iki krizden de en çok etkilenenlere barınma, su, sanitasyon, hijyen ve sağlık hizmetleri de dahil temel yardımları ulaştırmasına yardımcı olacağı aktarıldı.

AB'nin Nijerya'daki insani krizlere yönelik toplam yardımının, bu ek fonlarla birlikte 2024'te 48 milyon avro seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu yardımların büyük bölümünün çatışmalar ve güvensiz ortamdan etkilenen kuzey eyaletlerindeki gıda krizi yaşayan halka ve hayatı tehdit eden yetersiz beslenmeyle mücadele eden çocuklara yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin, Nijeryalı yetkililer ve insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket ederek, acil insani krizden etkilenen topluluklara yardım sağlanması ve erken toparlanma sürecinin desteklenmesi için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Nijerya'ya 1 Milyon Avro Destek Sağladı - Son Dakika

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