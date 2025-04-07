AB'nin ABD'ye Misilleme Vergileri 15 Nisan'da Başlıyor - Son Dakika
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AB'nin ABD'ye Misilleme Vergileri 15 Nisan'da Başlıyor

AB\'nin ABD\'ye Misilleme Vergileri 15 Nisan\'da Başlıyor

AB, ABD'nin gümrük tarifelerine misilleme vergilerinin ilk kısmını 15 Nisan'da uygulamaya koyacak.

07.04.2025 20:58
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- AB'nin ABD'ye karşı misilleme vergilerinin ilk bölümü 15 Nisan'da yürürlüğe girecek

LÜKSEMBURG - Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD'nin gümrük tarifelerine karşı misilleme tedbirlerinin ilk bölümünün 15 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin ABD'ye yönelik misilleme vergilerinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ve AB dönem başkanı Polonya'nın Ekonomi Bakanı Yardımcısı Michal Baranowski, birlik üyesi 27 ülkenin ticaret bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği acil toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. AB'nin ABD ile ticari ilişkilerde benimseyeceği tavrın görüşüldüğü toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Sefcovic, ABD'nin gümrük tarifelerine birliğin vereceği yanıtın ertelenemeyeceğini vurguladı. ABD ile görüşmelerin erken aşamalarında bulunduklarını ifade eden Sefcovic, "ABD, tarifeleri taktiksel değil düzeltici bir önlem olarak kullandı. Amerikalı ortaklarımız hazır olduğu anda müzakere masasına oturmaya tamamıyla hazırız" dedi.

Bugün yapılan toplantıda tüm üye ülkelerin ticaret bakanlarının birlik içerisinde hareket ettiklerini ifade eden Sefcovic, Avrupa Komisyonu'nun önceliğinin müzakere yoluyla çözüm olduğunu ancak ABD'yi sonsuza dek bekleyemeyeceklerini belirtti.

"380 milyar euroluk ihracat etkilenecek"

ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerinin AB'nin ihracatının önemli bir kısmını etkilediğini vurgulayan Sefcovic, "Aslında burada ABD'ye yapılan 380 milyar euroluk ihracattan bahsediyoruz. Yani toplam ihracatımızın yüzde 70'i, yüzde 20, yüzde 25 ya da mevcut tarifelerle birleştiğinde yüzde 27,5 gibi daha yüksek oranlarda gümrük vergilerine tabi tutuluyor. Örneğin binek otomobiller için. Biz ise otomobiller ve tüm sanayi ürünleri için sıfıra karşı sıfır gümrük tarifesi teklifinde bulunduk" dedi.

ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine yanıt olarak üye ülkelerle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından misilleme tedbirleri üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Sefcovic, "Oylama 9 Nisan'da yapılacak, nihai liste 15 Nisan'da kabul edilecek ve ürünlere yönelik gümrük vergileri aynı gün yürürlüğe girecek" dedi.

Misilleme vergilerinin ikinci bölümü 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek

Sefcovic, "Tüm tarihler hukuki süreçle açık bir şekilde belirlenmiş durumda. Bu çerçevede nihai listeyi bu akşam sunacağız. Oylamanın çarşamba günü yapılmasını bekliyoruz ve bunun tamamlanmasının ardından 15 Nisan itibarıyla gümrük vergilerinin tahsilatına başlanacak. Bu, sürecin ilk kısmı için. Dünya Ticaret Örgütü metodolojisine tam uyum çerçevesinde sürecin ikinci kısmı ise 30 gün sonra yani 15 Mayıs'ta devreye girecek" dedi.

Sefcovic, "Er ya da geç ABD ile müzakere masasına oturacak ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir uzlaşı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Polonyalı Bakan Yardımcısı Baranowski ise ABD'li ortaklarına durumu enine boyuna düşünmeleri için zaman tanımak istediklerini söyledi. Baranowski, "Bu çözümlerin ABD ekonomisi için de pek faydalı olmadığı görülebiliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'nin ABD'ye Misilleme Vergileri 15 Nisan'da Başlıyor - Son Dakika

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