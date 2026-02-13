AB Nüfusunun Ortanca Yaşı 44,9'a Yükseldi - Son Dakika
AB Nüfusunun Ortanca Yaşı 44,9'a Yükseldi

13.02.2026 14:50
AB'nin ortanca yaşı 10 yılda 2,1 yıl artarak 44,9'a ulaştı. Türkiye ise en genç ülke.

Avrupa Birliği (AB) nüfusunun 2015'te ortanca yaşı 42,8 iken son 10 yılda 2,1 yaş artarak 44,9'a ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB nüfusunun ortanca yaşına ilişkin son verilerini açıkladı.

Buna göre, AB nüfusunun ortanca yaşı 1 Ocak 2025 itibarıyla 44,9'a çıktı.

Bu, AB'de yaşayanların yarısının 44,9 yaşın üzerinde, diğer yarısının ise bu yaşın altında olduğu anlamına geliyor.

Ortanca yaş AB genelinde İrlanda'da 39,6 ile en düşük, İtalya'da 49,1 ile en yüksek seviyede kaydedildi.

AB düzeyinde ortanca yaş, 2015'te 42,8 iken son 10 yılda 2,1 yıl arttı.

Tüm AB ülkelerinde artış görülürken sadece Almanya ve Malta'da ortanca yaş 0,4 yıl azaldı.

Nüfusun yaşlanmasının en belirgin olduğu yerler Slovakya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olurken burada ortanca yaş 4 yıl arttı.

Aynı zamanda İtalya'da 3,9 yıl, Yunanistan ve Polonya'da 3,8'er yıl ve Portekiz'de 3,7 yıl artış kaydedildi.

Türkiye, Avrupa'nın en genç ülkesi

Diğer taraftan Türkiye'nin ortanca yaşı 34,4 olarak tespit edildi.

Türkiye, bununla Avrupa'nın en genç ülkesi olarak öne çıktı.

Kaynak: AA

