Avrupa, Orta Doğu Krizi Nedeniyle Rus LNG İthalatını Artırıyor

11.04.2026 07:40
Avrupa Birliği, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle küresel enerji arzındaki daralma yüzünden Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını artırarak enerji açığını kapatmaya çalışıyor. AB, yılın ilk çeyreğinde, Orta Doğu çatışmalarının etkisiyle artan enerji fiyatları ve arz sıkıntısı nedeniyle Rusya'dan LNG alımını yükseltti. Financial Times'ın Kpler verilerine göre, Sibirya'daki Yamal LNG projesinden yapılan ithalat, 2025'in aynı dönemine göre %17 artışla ilk çeyrekte 5 milyon tona ulaştı, bu da AB ülkelerinin yaklaşık 2,88 milyar Euro harcamasına neden oldu.

Orta Doğu'daki enerji altyapısı hasarları ve İran'ın Hürmüz Boğazı kontrolü, Katar'dan gelen LNG arzını azalttı, bu da Rusya'nın yükselen gaz fiyatlarından faydalanmasına yol açtı. Brüksel, Ocak 2027'de planlanan Rus LNG ithalat yasağını gözden geçirme konusunda isteksiz görünürken, kısa vadeli kontratlara yönelik yasak zaten yürürlükte. Yamal projesi, AB'nin Rus LNG ithalatının büyük kısmını karşılıyor; ilk üç aydaki 71 sevkiyatın 69'u AB ülkelerine yönlendirildi. Mart ayında gaz fiyatları megavat saat başına ortalama 52,87 Euro'ya yükseldi, bu da harcamalardaki artışı açıklıyor.

AB Enerji Komiseri Dan Jørgensen, Rus LNG'sine yönelik planlanan yasağı savunarak, Ukrayna işgali öncesindeki yüksek bağımlılığa dikkat çekti. Kpler verileri, AB'nin yasağı sürdürmesi durumunda Yamal projesinin alternatif pazar bulmakta zorlanabileceğini gösteriyor, bu da Rusya'nın Avrupa pazarına bağımlı olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

