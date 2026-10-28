AB, Putin'le yapılan telefon görüşmesinden önceden haberdar edildiğini açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinden önceden haberdar edildiğini açıkladı.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında, Stubb ve Store'nin Putin'le görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.

"Görüşmeden önce bilgilendirildik." diyen Pinho, Rus liderle yürütülen temaslarda AB'nin ortak tutumunu koruması gerektiğini vurguladı.

Pinho, "Burada önemli olan, Başkan Putin'le hangi görüşmeler yapılırsa yapılsın ortak bir mesaj vermeyi sürdürmemizdir. Önümüzdeki görüşmelere ilişkin ise şu aşamada paylaşabileceğimiz başka bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand da Birliğin Ukrayna'ya desteğini yineleyerek Rusya'nın savaşı sona erdirme konusunda şimdiye kadar istekli olduğuna dair hiçbir işaret göstermediğini söyledi.

Wigand, "Ancak elbette bu kapsamda diplomatik çabalar yürütüyoruz." dedi.

Stubb ve Store'nin dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesi, Danimarka, Estonya, İsveç ve Litvanya'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin liderlerinin eleştirilerine neden olmuştu.