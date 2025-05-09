AB, Rus Liderler İçin Özel Mahkeme Kuracak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın üst düzey yetkililerinin Ukrayna'daki "saldırganlık suçu"ndan yargılanması için Özel Mahkeme kurulmasına destek verdiğini belirterek, görev başında oldukları sürece liderlerin yargılanmasının sınırlı olacağını söyledi.

Kallas ve beraberindeki AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukraynalı mevkidaşlarıyla Lyiv kentinde bir araya geldi.

Bakanlar, Ukrayna'da savaşın başladığı 2022'den bu yana işlenen savaş suçlarının temelini oluşturan ve Rus liderliği tarafından işlenen "saldırganlık suçu" için Avrupa Konseyi bünyesinde Özel Mahkeme kurulmasına dair anlaşmaya imza attı.

İmza töreninin ardından konuşan Kallas, "Bugün, Ukrayna'ya karşı saldırganlıktan sorumlu olanların hesap vermesini sağlamak için Özel Mahkeme kurmayı kabul ederek adalete doğru kararlı bir adım atıyoruz." dedi.

Kallas, ABD'nin mahkemeye destek vermemesiyle ilgili bir soru üzerine, "ABD, bu mahkemeyi bir araya getirmek için 2,5 yıldır katkıda bulunuyor. Bu nedenle bu girişimin ve çekirdek grubun bir parçası oldular ve bunu daha da geliştirmek için çalışıyorlar. Bunun için çok minnettarız. Şu anda bir parçası değiller, ancak er ya da geç tekrar katılacaklarını varsayıyorum." yanıtını verdi.

Özel mahkeme yoluyla adaletin ne zaman sağlanabileceğiyle ilgili bir soruyu Kallas, "Bu, Avrupa Konseyi'nin tüm bunları ne zaman ayarlayacağına bağlı ve ne kadar zaman alacağına bağlı. Somut bir tarih veremem. Ama materyallerde bunun 2026'da olması gerektiğini okudum." şeklinde yanıtladı.

Kallas, soruşturmanın zaten halihazırda süregeldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu en çok belgelenen savaş çünkü her şey resimlerle, videolarla belgelendi ve biz bu işi en başından beri yaptık. Bu savaş başladığında, yani, bu suçları belgelemek için Avrupa'dan teknik yardım sağladık. Yani sorun bu değil. Soruşturma zaten devam ediyor. Vurgulamak istediğim şey, bunun iki tarafı olduğu. Biri belgelenen savaş suçları, diğeri saldırganlık suçu. Bunun için Özel Mahkemeden bahsediyoruz. Saldırganlık suçu bir liderliğe aittir."

Rus liderlerin de yargılanabileceğini dile getiren Kallas, "Ancak elbette görev başında oldukları sürece, sınırlamaları var." dedi.