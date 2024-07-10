AB, Rusya'nın tehditlerine karşı savunma kapasitesini güçlendirecek - Son Dakika
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AB, Rusya'nın tehditlerine karşı savunma kapasitesini güçlendirecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da yarattığı tehdit karşısında savunma kapasitesinin güçlendirileceğini belirtti. Borrell, Avrupa'nın Rusya'nın emperyalist hırslarına karşı savunma kabiliyetlerini artırması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna'daki savaşın AB politikalarında devrim niteliğinde değişikliklere yol açtığını ve AB'nin savunma yatırımlarını artırdığını ifade etti.

10.07.2024 14:11
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da yarattığı süregelen tehdit karşısında savunma kapasitesinin güçlendirilmeye devam edeceğini belirtti.

Borrell, ABD'nin başkenti Washington'daki NATO Liderler Zirvesi marjında düzenlenen "AB Savunma Gecesi" başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Rusya'nın "emperyalist hırslarına" karşı savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'daki savunma harcamalarında son üç yılda yüzde 30'luk bir artış yaşandığına işaret eden Borrell, bu yıl Avrupa savunma bütçelerinin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sine ulaşacağını aktardı.

Borrell, "Bu yeterli değil ama çok daha iyi ve giderek artıyor. Bu, bizim için stratejik bir sorumluluk meselesi. NATO'ya alternatif olarak değil, kendimizi savunabilmek için ordularımızın savunma kapasitesini artırmamız gerektiğinin tamamen farkındayız ve buna ikna olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Borrell, "Rusya hala imparatorluk olarak davranıyor ve Çar İmparatorluğu'nu ya da Sovyet İmparatorluğu'nu yeniden inşa etmek istiyor. 75 yıl önce Sovyetler Birliği, Avrupa'da özgürlük ve demokrasiye karşı bir tehdit olarak ortaya çıktı. Biz de buna birlik ve güçle karşılık verdik. Bugün de yapabileceğimiz tek şey aynı yolu izlemektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'daki savaş, Birliğin politikalarında "devrim niteliğinde" değişiklik yarattı

AB'nin tarihi boyunca daha önce savaş halindeki bir ülkeye askeri teçhizat sağlamadığını anımsatan Borrell, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla Birlik politikalarında yaşanan değişikliklerin "devrim niteliğinde" olduğunu kaydetti.

Borrell, savaşın ardından AB'nin savunma yatırımlarını artırmaya daha fazla önem vermeye başladığını aktararak, Avrupa'nın mühimmat üretim kapasitesinin geçen yıl 2 katına çıktığını ve yıl sonuna kadar 3 katına çıkacağını aktardı.

AB'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de inovasyon ofisi açacağını söyleyen Borrell, "Ukraynalı girişimler ile AB savunma şirketleri arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağız. En nihayetinde daha fazla endüstriyel kapasiteye ve daha iyi teknolojiye sahip olanlar galip gelecektir." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı "ikinci bir Belarus'a dönüştürmesine izin verilmemesi" konusunda uyarıda bulunan Borrell, Ukrayna'nın desteklenmesinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu ifade etti.

Rusya'yı ziyaret eden Macar lider Orban'a üstü kapalı yanıt

AB'nin dönem başkanlığını devraldıktan sonra Rusya'ya sürpriz ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bu ziyaretleri "barış" için gerçekleştirdiği sözlerine de üstü kapalı yanıt veren Borrell, şunları kaydetti:

"Birisinin 'barış aradığını' söylediğini biliyorum. Aslında hepimiz barış istiyoruz, özellikle de Ukraynalılar. Barışı herkesten çok onlar istiyorlar. Ama ne tür bir barış? Savaşı nasıl bitireceğimizi biliyorum. Eğer Ukrayna'yı desteklemeyi bırakırsak savaş çok çabuk biter çünkü Ukrayna bizim desteğimiz olmadan kendini savunamaz. Böylelikle savaş duracaktır ama sürecin nihai sonucu nasıl olacak? Ukrayna halkının kaderi ne tür bir sonla bitecek?"

Borrell süregelen savaşın tek suçlusunun Putin olduğunu savunarak, "Bu savaş için küresel güçleri suçlayanlar, bu savaşı başlatanları isimlendirmek ve suçlamak için yeterince cesur olmalıdır. Onların bir adı var ve bu, küresel güçler değil. Adı Putin." dedi.

Barış çabalarının da bu bilinçle yürütülmesi gerektiğini aktaran Borrell, "Barış arayışında olmak bize bir saldırgan ve bir de saldırılan olduğunu unutturamaz ve her ikisini de aynı kefeye koyamayız. Kimin saldırgan olduğunu biliyoruz. Her gün sivil hedeflere, Kiev'deki en büyük çocuk hastanesine füze fırlatan da aynı kişi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

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