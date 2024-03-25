AB, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik saldırıları bahane etmemeye çağırdı

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı başkent Moskova'da düzenlenen terör saldırısını " Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve ülke içindeki baskıları artırmak için bahane olarak" kullanmamaya çağırdı.

AB Komisyonu sözcüleri, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcülerden Peter Stano, terör saldırısıyla Ukrayna arasında bağlantı kurma çabalarını reddettiklerini ve bundan endişe duyduklarını söyledi.

Ukrayna'nın saldırıyla herhangi bir şekilde bağlantılı olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını belirten Stano, "Rus hükümetini, Moskova'daki bu terörist saldırıyı Ukrayna'ya yönelik yasa dışı saldırıyı artırmak için bir bahane ya da motivasyon olarak kullanmamaya ya da Rus rejimini yaptığı oldukça fazla eleştirdiğimiz iç baskıları artırmak için bahane olarak kullanmamaya çağırıyoruz." dedi.

Stano, terör saldırısının soruşturulmasına yönelik AB'nin Rusya ile işbirliği yapmaya hazır olup olmadığına ilişkin soruya verdiği cevapta, Birliğin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından, "uluslararası insancıl hukuku ve BM Şartı'nı hiçe sayması nedeniyle" bu ülkeyle her türlü işbirliğini askıya aldığını hatırlattı.

Öte yandan, AB'nin Moskova'da yaşananların terör saldırısı olduğu konusunda net olduğunu vurgulayan Stano, "Eğer Rusya inandırıcı, rasyonel temellere dayanan ve uluslararası kurallara saygılı bir teklifle gelirse AB muhtemelen buna hayır demeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Stano, "prensipte AB'nin terörizme karşı ortak eylem söz konusu olduğunda en sorumlu uluslararası aktörlerden biri" olduğunu dile getirse de şu aşamada Rusya ile herhangi bir işbirliğini hayal etmenin zor olduğunu ifade etti.

Moskova'daki saldırının ülkedeki ilk terör saldırısı olmadığına işaret eden Stano, "Şu ana kadar Rusya'da düzenlenen büyük terör saldırılarının hiçbiri açıklığa kavuşturulmadı, düzgün bir şekilde soruşturulmadı. Dolayısıyla bu durum yetkililerin tutumları hakkında da pek çok soruyu açıkta bırakıyor." yorumunu yaptı.

"Komisyon güvenliği sağlamak üzere birçok tedbir almıştır"

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, terör saldırısının ardından Fransa'nın terör tehdidi seviyesini en üst düzeye çıkardığı hatırlatılarak, AB genelinde bir tehdidin olup olmadığı ve AB'nin teyakkuz durumunu artırıp artırmayacağı sorusu yöneltildi.

Wigand, "Avrupa'nın ve Avrupa'daki herkesin güvenliği elbette ki AB Komisyonu için öncelikli ve kilit bir unsurdur. Terörle mücadeleye yönelik bir stratejimiz de mevcut. Komisyon bu bağlamda güvenliği sağlamak üzere birçok tedbir almıştır." şeklinde konuştu.

Terör tehdidi seviyesine yönelik kararların ulusal düzeyde bir yetki olduğunun altını çizen Wigand, "Bu, üye ülkelere bağlıdır. Elbette çok sayıda üye ülkenin ya da birkaç üye ülkenin tehdit seviyesini artırdığının farkındayız." ifadelerini kullandı.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında 137 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.