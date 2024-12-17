AB, Slovakya'nın Rus Petrol İhracat Muafiyetini Uzattı

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BRATİSLAVA, 17 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Birliği, Slovakya'nın Rus petrolünden elde edilen petrol ürünlerini Çekya'ya ihraç etme konusundaki muafiyetini 6 ay daha uzattı.

Uzatma kararı, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Konseyi toplantısında oybirliğiyle alındı.

Slovakya, uygun alternatifler olmadığı için büyük oranda Rus petrolü ithalatına bağımlı durumda. Slovakya Dışişleri Bakanı Juraj Blanar pazartesi günü yaptığı açıklamada muafiyetin, Çekya'ya petrol ürünleri tedarik eden ve Ukrayna'ya dizel satan Brastislava'daki Slovnaft rafinerisi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Eurostat verilerine göre 2008-2024 döneminde aylık ortalama 448.680 ton düzeyinde gerçekleşen Slovakya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatı, Ağustos 2023'te 589.970 tonla tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşırken Haziran 2024'te ise 68.550 tonla tüm zamanların en düşük düzeyinde kaldı.

Aralık 2023 tarihinde onaylanan bir önceki muafiyet, 5 Aralık 2024 tarihine kadar geçerliydi.