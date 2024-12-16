AB, Sudanlı 4 Kişiye Yaptırım Uyguladı

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Avrupa Birliği (AB), Sudanlı 4 kişiyi "ülkenin barış, istikrar ve güvenliğini tehdit ettikleri ve insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları" gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan ordusu ve orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu 4 kişinin, yaptırım listesine alınmasına karar verildi.

Listeye alınan isimler arasında Sudan ordusundan Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Subir ile Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin eski Direktörü Salah Abdallah Mohamed Salah ve HDK mensubu Osman Mohamed Hamid ile Batı Darfur'un "fiili" Valisi Tijani Karshom yer aldı.

Bu isimler, "ülkenin barış, istikrar ve güvenliğini tehdit etmek" ve "insan hakları ihlallerinden sorumlu olmakla" suçlandı.

Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, AB vatandaşları ve şirketlerinin listedekilere fon sağlamasının yasaklanmasını, kişilere seyahat yasağı getirilmesini içeriyor.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.