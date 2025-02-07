AB, Trump'ın UCM Yaptırım Kararından Üzüntü Duydu

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, AB'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören karara imza atmasından üzüntü duyduğunu bildirerek, bunun dünya çapında hesap verebilirliği sağlamak için yıllardır süren çabaları etkileyebileceğini belirtti.

El Anouni, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada "AB, ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulanmasına izin veren yürütme emriyle ilgili üzüntüsünü dile getiriyor." ifadesini kullandı.

UCM'nin, uluslararası ceza adaletini ve dokunulmazlığa karşı mücadeleyi desteklemede kilit öneme sahip olduğunu belirten El Anouni, AB'nin, UCM'yi ve Roma Statüsü'nde belirtilen ilkeleri desteklediğini vurguladı.

El Anouni, "Yürütme emri, Ukrayna ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere devam eden soruşturmaları ve işlemleri etkileme riskiyle UCM'nin çalışmalarına ciddi bir meydan okuma oluşturabilir. Dünya çapında hesap verebilirliği sağlamak için yıllardır devam eden çabaları etkileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, AB'nin yürütme emrinin etkilerini izleyeceğini ve olası diğer adımları değerlendireceğini kaydetti.

Trump'ın UCM'ye yaptırım kararı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, bu karar nedeniyle UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.