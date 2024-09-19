AB, Ukrayna'ya 100 milyon euro aktaracak - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya 100 milyon euro aktaracak

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Avrupa Birliği, dondurulan Rus varlıklarından Ukrayna'ya kış yardımı olarak 100 milyon euro gönderecek.

19.09.2024 15:52
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- AB dondurulan Rus varlıklarından Ukrayna'ya 100 milyon euro daha aktaracak

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya bu kış için 160 milyon euro'ya yakın ek yardım gönderileceğini, bunun 100 milyon euroluk kısmının dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirle karşılanacağını açıkladı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB ile Uluslararası Enerji Ajansı arasındaki mükemmel iş birliği için Birol'a teşekkür eden Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir ay içinde Rusya-Ukrayna savaşının bin günü aşmış olacağını hatırlatan Von der Leyen, "Savaşın başlamasından bu yana ülkeyi karanlığa gömmek için enerji altyapısını hedef alıyorlar. Ülkenin enerji altyapısının yarısı yok edildi. Bu, yaklaşık olarak üç Baltık devletinin toplam kapasitesine eşdeğer. Bu da size bu saldırıların vahşeti hakkında bir fikir verebilir" dedi.

Rusya'nın 26 Ağustos'ta 12 saatlik bir saldırı düzenleyerek Ukrayna'ya 230'dan füze fırlattığını belirten Von der Leyen, "Elektrik santrallerini, trafo merkezlerini ve diğer önemli altyapıları hedef aldılar. Milyonlarca Ukraynalı saatlerce elektriksiz kaldı. Ukrayna'nın dostları ve ortakları olarak ışıkları açık tutmak için elimizden geleni yapmalıyız. Kış yaklaşırken bir yandan ekonomiyi ayakta tutarken bir yandan da Ukrayna'nın cesur halkını sıcak tutmalıyız" şeklinde konuştu.

"Bu kış için 160 milyon euro'ya yakın yardım ayırdık"

AB'nin Ukrayna'nın enerji sistemini uzun vadede daha dirençli hale getirirken nüfusun acil ihtiyaçlarını karşılamayı da hedeflediğini belirten Von der Leyen, Ukrayna'nın bu kış için 17 gigavatlık enerji kapasitesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu nedenle enerji altyapısına yönelik onarım, bağlantı ve istikrar eylemlerinin gerçekleştirilmesini öneren Von der Leyen, "Bu üç hedef önemli miktarda finansal destek gerektiriyor. Genel olarak, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın enerji güvenliğine verdiğimiz desteğin en az 2 milyar euro miktarında olduğunu tahmin ediyoruz. Bugün, bu kış için 160 milyon euro'ya yakın ek miktar ayıracağımızı açıklayabilirim. Bu barınaklar ve ısıtıcılar için 60 milyon euro'luk insani yardımı ve onarım çalışmaları ile yenilenebilir enerji için yaklaşık 100 milyon euro'yu kapsıyor. Bu 100 milyon euro, Avrupa Birliği'ndeki dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerden karşılanıyor. Çünkü Rusya'nın sebep olduğu yıkımın bedelini ödemesi tek doğru şey. Daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin bir kısmını Ukrayna'nın enerji altyapısına aktarmaya devam etmeliyiz" dedi.

"Bu kış Ukraynalılar için en zorlu sınav olacak"

"Ukrayna'nın Enerji Güvenliği ve Yaklaşan Kış" başlıklı IEA raporunu açıklayan Fatih Birol ise raporda yer alan ülkenin acil enerji güvenliğini ve uzun vadeli enerji direncini artıracak adımları anlattı. Birol, "Ukrayna'daki durum bugün dünyanın en acil enerji güvenliği sorunlarından biridir. Ukrayna'nın enerji sistemi, halkının dayanıklılığı, cesareti ve uluslararası ortaklarının güçlü dayanışması sayesinde son iki kışı atlatmayı başardı. Ancak bu kış şimdiye kadarki en zorlu sınavı olacak" dedi.

AB ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı yaptırım olarak Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 210 milyar euro değerindeki varlıklarını dondurmuştu. Avrupa Birliği 26 Temmuz'da, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen 1.5 milyar euro'yu Ukrayna'ya göndererek ilk transferi gerçekleştirmişti.

AB, Ukrayna\'ya 100 milyon euro aktaracak
Kaynak: İHA

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