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AB, Ukrayna'ya 18 milyar avro mali yardım paketinin son dilimini ödedi - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya 18 milyar avro mali yardım paketinin son dilimini ödedi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk mali yardım paketi kapsamında 1,5 milyar avroluk son dilimin de ödendiğini duyurdu. Von der Leyen, Ukrayna'ya destek sağlanmasının devam etmesi gerektiğini belirtti.

AB, Ukrayna\'ya 18 milyar avro mali yardım paketinin son dilimini ödedi
21.12.2023 - 16:46,  Güncelleme: 16:52
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk mali yardım paketi kapsamında 1,5 milyar avroluk son dilimin de ödendiğini bildirdi.

Von der Leyen, Ukrayna'ya yardım çalışmalarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılını kapsayan 18 milyar avroluk mali yardımın son 1,5 milyar avroluk kısmının da ödendiğini duyurdu.

"Toparlanma, yeniden inşa ve reform" için Ukrayna'ya gerekli desteğin sağlanmasına devam edilmesi noktasında bir anlaşma bulunması gerektiğini belirten Von der Leyen, "Komşumuz, dostumuz ve üyelik isteyen Ukrayna'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

AB'nin 50 milyar avroluk yeni yardım paketi Macaristan'ın vetosuna takılmıştı

Macaristan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14-15 Aralık'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar avroluk yeni mali yardım paketini veto etmişti.

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını da reddetmiş, konuya ilişkin karar, AB Zirvesi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kahve içmek için salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

AB liderlerinin gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanmasını öngören olağanüstü zirvede, Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardım konusunun yeniden ele alınması bekleniyor. Orban'ın bu süreçte ikna edilememesi halinde, oybirliği gerektirmeyen diğer formüllerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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