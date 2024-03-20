AB, Ukrayna'ya 4,5 milyar avroluk ilk ödemeyi yaptı - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya 4,5 milyar avroluk ilk ödemeyi yaptı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlara ek olarak oluşturulan yeni fondan 4,5 milyar avroluk ilk ödemenin yapıldığını duyurdu. Bu yeni kaynak, AB ülkelerinin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürülebilir ve öngörülebilir hale getirecek. AB liderleri ayrıca Ukrayna'nın AB üyeliğinin nasıl hızlandırılacağını görüşecekler.

20.03.2024 15:27
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya desteği sürdürülebilir hale getirmek için oluşturulan yeni fondan 4,5 milyar avroluk ilk ödemenin yapıldığını bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantılarının 9'uncusu yapıldı.

Toplantının bitiminde Borrell, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile ortak basın toplantısında konuştu.

Borrell, AB dışişleri bakanlarının 18 Mart'taki toplantısında, Avrupa Barış Fonu kapsamında yeni bir oluşum olan Ukrayna Yardım Fonu'nun kabul edildiğini, böylece bu ülkeye yapılan askeri yardımlara 5 milyar avroluk bir miktarın eklendiğini anımsattı.

Yeni fondan 4,5 milyar avroluk ilk ödemeyi bugün yaptıklarını duyuran Borrell, bu yeni kaynağın, AB ülkelerinin Ukrayna'ya yardımları sürdürülebilir ve öngörülebilir hale getireceğini vurguladı.

Borrell, böylece AB ve üye ülkelerinin, Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarının 33 milyar avroya ulaşacağını bildirdi.

Rusya'nın dondurulan varlıklarının, Ukrayna'nın desteklenmesinde kullanılması önerisi

AB Konseyi'ne sunduğu teklife değinen Borrell, Rusya'nın AB'deki dondurulan varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirlerin yüzde 90'lık kısmının, söz konusu 5 milyar avroya eklenerek Avrupa Barış Fonu altında Ukrayna için ilave kaynak elde edilebileceğini dile getirdi.

Bu sayede Avrupa Barış Fonu'na yıllık 3 milyar avroluk ek finansman kazandırılacağını ifade eden Borrell, kalan yüzde 10'luk kısmın da AB'nin kendi bütçesinden karşılanabileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın AB üyeliği

Borrell, yarın AB liderlerinin Brüksel'deki zirvede, Ukrayna'nın AB üyeliğinin nasıl hızlandırılacağı konusunu görüşeceklerini aktararak, "Ukrayna, kayda değer ilerleme gösterdi." dedi.

AB Konseyi, Aralık 2023'te Ukrayna ile üyelik müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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