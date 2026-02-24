AB, Ukrayna'ya Destek Verme Kararlılığını Vurguladı - Son Dakika
AB, Ukrayna'ya Destek Verme Kararlılığını Vurguladı

24.02.2026 12:41
AB liderleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde Ukrayna'ya destek mesajı verdi.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde Ukrayna'ya siyasi, mali, ekonomik, askeri ve diplomatik desteğin süreceği mesajını verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yıl dönümünde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, ortak yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri hedeflerine ulaşamadığına dikkat çekilen açıklamada, "Rusya, sahada ilerleme kaydedemediği için ağır kış koşulları ortasında Ukrayna'daki sivil ve kritik altyapıyı kasıtlı olarak hedef almaktadır. Bu kapsamda enerji altyapısı, hastaneler, okullar ve konutlar saldırıların hedefi olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin amacının Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkelerine dayanan, kapsamlı, adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi olduğunun altı çizilerek, "Böyle bir barışa ulaşmayı amaçlayan tüm çabaları destekliyoruz. Barışın onurlu ve uzun vadeli güvenlik sağlaması lazım." değerlendirmesi yer aldı.

Egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygının barışın temel ilkeleri olması gerektiği kaydedilen açıklamada, hiçbir ülkenin komşusunu ilhak edemeyeceği, sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceği ve saldırganın ödüllendirilemeyeceği vurgulandı.

"Transatlantik dayanışma önemli"

Açıklamada, "Mevcut zorlu uluslararası ve jeopolitik ortamda, Ukrayna ile transatlantik ve küresel dayanışmanın sürdürülmesinin önemini vurguluyoruz." mesajı verildi.

AB'nin Ukrayna ve halkına kapsamlı siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamayı sürdüreceğinin altı çizilerek, 90 milyar avroluk kredinin ilk ödemesinin mümkün olan en kısa sürede yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yıpratma savaşı Rusya'yı giderek zayıflatmaktadır. Rusya'nın saldırganlığını durdurması ve barışa yönelik anlamlı müzakerelere katılması için baskıyı artırmaya kararlıyız. Rusya'nın enerji ve finans sektörlerine yönelik baskıyı artırmaya ve gölge filoya karşı ek tedbirler almaya kararlıyız." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın işlediği suçlar ve verdiği zararlar nedeniyle hesap vermesinin de sağlanacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın AB'ye üyelik süreci ve savaş sonrası yeniden inşa konusunda da Birliğin bu ülkeye tam destek vereceği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik destek çabalarının, çatışmaların sona erdiği dönemi de kapsadığına dikkat çekilerek, "AB ve üye devletler, kendi yetki alanları çerçevesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya bir daha saldırmasını engellemek amacıyla güçlü ve güvenilir güvenlik garantilerine katkı sunmaya hazırdır." mesajı verildi.

Kaynak: AA

