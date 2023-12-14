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AB, Ukrayna'ya mali destek ve üyelik müzakereleri için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çalışıyor - Son Dakika
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AB, Ukrayna'ya mali destek ve üyelik müzakereleri için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çalışıyor

AB liderleri, Ukrayna'ya yeni mali destek sağlanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmak için çaba sarf ediyor. AB Konseyi Başkanı, AB Komisyonu Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı, Macaristan Başbakanı ile görüşme yaparak ikna çabalarını sürdürüyor. Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı endişeleri nedeniyle dondurulan fonun serbest bırakıldığı açıklanmıştı. Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'ya yönelik tutumunu yolsuzluklar ve Batı'nın verdiği desteğin sonuçsuz kalmasına dayandırarak açıklamıştı.

AB, Ukrayna\'ya mali destek ve üyelik müzakereleri için Macaristan\'ın karşıt tutumunu aşmaya çalışıyor
14.12.2023 - 12:07,
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yeni mali desteğin onaylanması ve üyelik müzakerelerinin başlatılabilmesi için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çabalıyor.

AB liderleri, bugün Brüksel'de yılın son zirvesi için bir araya gelecek.

Ancak öncesinde Macaristan Başbakanı Victor Orban'ı Ukrayna konusunda ikna çabaları sürüyor.

AB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Orban'la zirve öncesinde beşli görüşme yapıyor.

Dün AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın AB'nin hukukun üstünlüğü ilkelerine uymadığı konusundaki endişelerini giderememesi nedeniyle geçen sene dondurulan 10,2 milyar avroluk fonun serbest bırakıldığı bildirilmişti.

AB Komisyonu, 8 Kasım'da açıkladığı genişleme raporunda Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılması tavsiyesinde bulunmuştu.

Daha sonra Macaristan Başbakanı Victor Orban, AB Konseyinin oy birliğiyle alması gereken bu kararı veto edeceğini duyurmuştu.

Kararına Ukrayna'da ciddi yolsuzlukları ve savaşta Batı'nın verdiği desteğin sonuç vermemesini gerekçe gösteren Orban, ayrıca Ukrayna'ya 50 milyar avro yardım sağlanmasına da karşı tutum sergiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AB, Ukrayna'ya mali destek ve üyelik müzakereleri için Macaristan'ın karşıt tutumunu aşmaya çalışıyor - Son Dakika
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