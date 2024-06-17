AB Ülkeleri Doğayı Onarma Yasası Üzerinde Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Ülkeleri Doğayı Onarma Yasası Üzerinde Anlaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, aylardır tartışılan 'Doğayı Onarma Yasası' üzerinde anlaşmaya vardı. AB çevre bakanları, Lüksemburg'da yapılan toplantıda AB Komisyonu tarafından teklif edilen yasa üzerinde anlaşmaya vardı. Yasa, AB topraklarında biyoçeşitliliği desteklemek ve tarım arazilerinin bir kısmını orman, bahçe ve sulak alana dönüştürmek amacıyla 2030'a kadar uygulanacak. Yasa, üretim düşüşü, gıda fiyatlarının artışı ve çiftçilerin geçim sıkıntısı gibi eleştirilere rağmen AB'nin Yeşil Anlaşma'sının bir parçası olarak kabul edildi.

17.06.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, aylardır tartışılan "Doğayı Onarma Yasası" üzerinde anlaşmaya vardı.

AB çevre bakanları, 27-28 Haziran'da yapılacak AB zirvesi öncesinde Lüksemburg'da bir araya geldi.

Toplantı sonrasında AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, bakanların, AB Komisyonu tarafından teklif edilen "Doğayı Onarma Yasası" üzerinde anlaştığı duyuruldu.

Yasa, 2030'a kadar AB topraklarındaki tarım arazilerinin yüzde 10'unda biyoçeşitliliğin desteklenmesini, bu amaçla bitki örtüsü oluşturulmasını hedefliyor. Ekilebilir arazilerin bir kısmının orman, bahçe ve sulak alana dönüştürülmesini de öngören yasa, üye ülkeler içerisinde muhalefetle karşılaşmıştı.

Yasanın uygulanması halinde üretimin düşeceği, gıda fiyatlarının artacağı, çiftçilerin geçim sıkıntısı içine gireceği ve özellikle savaş zamanlarında küresel gıda arzında sorunlar çıkacağı savunulmuştu.

Özellikle Avusturya ve Slovakya'da yasa sert tartışmalara konu olmuştu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, bilim insanları ve yenilenebilir enerji endüstrisi gibi bazı taraflar ise yasa teklifine destek vermişti.

AB'nin "Yeşil Anlaşma"sının bir parçası olarak, Haziran 2022'de teklif edilen yasa, Avrupa Parlamentosunda Şubat 2024'te onaylanmıştı. Yasa, AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından tüm üye ülkelerde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Lüksemburg, Bahçe, Avrupa Birliği, Tarım, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Ülkeleri Doğayı Onarma Yasası Üzerinde Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
13 Haz Şile’de denize giren iki kişi boğularak can verdi Şile'de denize giren iki kişi boğularak can verdi
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:41 24 yıl sonra bir ilk Putin, Kim Jong-un’un davetiyle Kuzey Kore’ye gidiyor 24 yıl sonra bir ilk! Putin, Kim Jong-un'un davetiyle Kuzey Kore'ye gidiyor
15:34 Bayram ziyaretinde Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar Bayram ziyaretinde Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Devlet Bey evlenseydi hanımı iyi bakardı, bakmamışlar
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 18:36:28. #1.11#
SON DAKİKA: AB Ülkeleri Doğayı Onarma Yasası Üzerinde Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement