AB üyeleri Kanada'ya ortak üyelikten vazgeçip daha yakın ortaklıkta anlaştı, iddia edildi

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin, Kanada'ya "ortak üyelik" statüsü verilmesi fikrinden vazgeçerek, bunun yerine iki taraf arasında "daha yakın bir ortaklık" kurulması üzerinde mutabık kaldığı ileri sürüldü.

Politico'nun haberine göre, Montreal'de düzenlenecek AB-Kanada Zirvesi'nin ortak açıklama taslağının son versiyonunda, "ortak üyelik" ifadesi yer almadı.

Almanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu bir grup ülke, Montreal'de yayımlanacak ortak AB-Kanada açıklamasında, "ortak üyelik" ifadesinin kullanılmasına karşı çıktı.

Ortak açıklamanın önceki taslağında, AB ile Kanada'nın "2027 AB-Kanada Zirvesi'ne kadar refah, ekonomik güvenlik ve stratejik özerklik yönündeki ortak hedeflerimize ulaşmak için ortak çaba ve işbirliğimizi yansıtacak, daha yakın bir ortaklık yoluyla hayata geçirilecek 'ortak üye' kavramını tanımlamak üzere çalışacağı" belirtiliyordu.

Son taslakta ise bu ifade değiştirilerek, "Kanada ile AB arasında daha yakın bir ortaklık kuracağız ve 2027 AB-Kanada Zirvesi'ne kadar, tam üyelikten daha sınırlı olmak üzere, Kanada'nın AB ile daha yakın bir ortaklık ilişkisi kurması kavramını tanımlamak için çalışacağız." ifadesine yer verildi.

Taslağın henüz nihai onayı almadığı, AB ülkelerinin itirazlarını iletmesi için hala vakit bulunduğu belirtildi.

Von der Leyen'den "ortak üyelik" statüsü verilmesi fikri

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'ya "ortak üyelik" statüsü verilmesi fikrini geçen ay Strazburg'da yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, Kanada Başbakanı Mark Carney'ye önermişti.

Ancak bazı AB üyeleri, Komisyon Başkanı'nın bu öneriyi gündeme getirmeden önce üye ülkelerin başkentlerine danışmadığını belirtiyor.

AB-Kanada Zirvesi'nin 29-30 Ekim'de Montreal'de gerçekleşmesi bekleniyor.