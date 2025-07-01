AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı Üsküp'te Başladı - Son Dakika
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AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı Üsküp'te Başladı

01.07.2025 12:29
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AB ve Batı Balkanlar liderleri, Üsküp'te ekonomik işbirliği ve istikrarı artırmak için bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Avrupa Birliği (AB) ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı başladı.

Üsküp'te bir otelde düzenlenen toplantıya, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Karadağ Dışişleri ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip Ivanovic, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Sırbistan Avrupa Entegrasyonu Bakanı Nemanja Starovic katıldı.

Mickoski, toplantı açılışında yaptığı konuşmada, "Gücümüz komşularımız ve AB ile ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni pazarların, yeni iş imkanlarının, yeni dostlukların açılması, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, altyapının iyileştirilmesi ve yatırımların artırılması yoluyla birlik ve istikrar içinde olmamızdadır." dedi.

Kuzey Makedonya'nın Büyüme Planı kapsamında ön finansman anlaşmasını tamamlayan Batı Balkanlar'daki ilk ülke olduğunu vurgulayan Mickoski, bunun ülkenin taahhüdüne, bağlılığına, hukukun üstünlüğüne ve ekonomik modernizasyona olan güvenin bir yansıması olduğunu belirtti.

Mickoski, "Hepimizin ortak bir geleceği var ve birlik ile istikrarı sağlamak için komşular olarak, ortaklar olarak, bir bölge olarak birlikte çalışmamız gerekiyor. Birlikte, güçlü, bağlantılı, müreffeh, kapsayıcı ve Avrupalı bir bölge inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa tarihinde ilk kez, genişleme sürecini doğru yönetebilirsek Avrupa'yı birleştirebiliriz"

Kos ise geçen aylarda Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrinde meydana gelen gece kulübü yangını sonrası, AB Sivil Koruma Mekanizması'nın derhal devreye girerek hava yoluyla tahliye koordinasyonunu organize ettiğini ve yaralıların Avrupa'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Kos, "Avrupalıların birbirine dayanışma göstermesi, ortak zorluklarla mücadelede işbirliği yapması; işte bu, birlikte yaptığımız her şeyin özüdür." diye konuştu.

"Avrupa tarihinde ilk kez, genişleme sürecini doğru yönetebilirsek Avrupa'yı birleştirebiliriz. Batı Balkanlar olmadan Avrupa birleşemez." ifadelerini kullanan Kos, son 6 ayda 3 fasıl grubunu açan Arnavutluk'u tebrik edip Başbakan Edi Rama'ya, genişleme sürecine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Kos, Karadağ ile cuma günü yeni bir faslın kapatıldığını, Bosna Hersek'te reform gündeminin onaylandığını, Kosova'da yeni hükümeti beklediklerini, Sırbistan ile ise yakın zamanda ilerleme kaydedeceğini umduklarını dile getirdi.

AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı kapsamında düzenlenen açılış oturumunun ardından, liderler aile fotoğrafına katılacak.

Ardından Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile Kos ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantı, Büyüme Planı'nın uygulanmasına yönelik özel mekanizmalar ve desteklerin ele alınacağı ikinci panelle devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB ve Batı Balkanlar Liderler Toplantısı Üsküp'te Başladı - Son Dakika

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