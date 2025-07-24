AB ve Çin İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika
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AB ve Çin İlişkileri Derinleşiyor

24.07.2025 12:12
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AB ve Çin, ikili ekonomik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı ve işbirliğini derinleştirecek.

Avrupa Birliği (AB) ve Çin, özellikle ekonomi alanındaki ikili ilişkilerin gelişmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Pekin'de düzenlenen 25. AB-Çin Zirvesi kapsamında görüştü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen görüşmeden önce yaptığı konuşmada, bu sene Birlik ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümü olduğunu belirterek, son 50 yılda ikili işbirliğinin büyüdüğünü, "Avrupa ve Çin'in büyük ölçüde değiştiğini" söyledi.

Toplam ticaret hacmi değerlendirildiğinde AB'nin Çin'in en büyük, Çin'in ise AB'nin üçüncü büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan von der Leyen, ticaret hacminin günde 2 milyar avroyu aştığını ifade etti.

Von der Leyen, Çin-AB işbirliği derinleştikçe dengesizliklerin de derinleştiğine işaret ederek "Bir dönüm noktasına geldik. İkili ilişkilerimizi yeniden dengelemek çok önemli. Çünkü ilişkilerin sürdürülebilir olması için karşılıklı fayda sağlaması gerekiyor ve bunu başarmak için Çin ve Avrupa'nın birbirimizin endişelerini kabul etmesi ve gerçek çözümler sunması çok önemli." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Birliğin, Çin'le ortaklığı derinleştirme, "saygı, iyi niyet ve dürüstlükle endişeleri gidermede somut ilerleme kaydetmeye ve çok taraflılığı korumak için birlikte çalışmada" kararlı olduğunu söyledi.

Dünyanın ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik gerilimler ve tüm insanlığın karşı karşıya olduğu zorluklarla dolu "küresel bir belirsizlik" döneminden geçtiğine işaret eden Costa, "AB ve Çin, dünyanın önde gelen ekonomileri ve aktörleri. Kurallara dayalı düzeni korumak ve küresel zorlukların üstesinden gelmek konusunda ortak sorumluluğumuz bulunmakta." dedi.

Costa, küresel ölçekteki sorunları ele almak, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, sağlık, salgın hazırlığı, gıda güvenliği, afetlerin azaltılması, borçların hafifletilmesi ve insani yardım konularında "daha iddialı adımlar" atabilmek için Çin'le temaslarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olduğunu hatırlatan Costa, Pekin'i "Rusya üzerindeki etkisini kullanarak" Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye davet etti.

Çin'den karşılıklı yatırım ve işbirliğini artırma çağrısı

Öte yandan, Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Çin ve AB'nin son 50 yılda karşılıklı başarı ve dünya çapında faydalar sağlayan değişim ve işbirliği alanlarında verimli sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Şi, iki tarafın birbirine saygı duyması, farklılıkları göz önünde bulundurarak ortak noktalar araması, açıklık ve işbirliğini sürdürmesi ve karşılıklı fayda sağlaması gerektiği konusunda anlayışa sahip olduğunu ve bunların, Çin-AB ilişkilerinin geleceği için "önemli ilkeler ve doğru yönler" olduğunu vurguladı.

Çin ve AB'yi, "çok taraflılık, açıklık ve işbirliği için yapıcı güçler" olarak tanımlayan Şi, "zorlu ve karmaşık bir uluslararası ortamda" iletişimi güçlendirmeleri, güveni artırmaları ve işbirliğini derinleştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Şi, rekabet gücünü artırmanın "duvarlar veya engeller inşa etmeye yol açmaması" gerektiğini, çünkü tedarik zincirlerini kesmenin yalnızca "kendi kendini izole etmekle sonuçlanacağını" belirterek, doğası gereği tamamlayıcı ve karşılıklı yarar sağlayan ikili ekonomik ve ticari ilişkinin, kalkınma yoluyla dinamik bir dengeye ulaşabileceğinin altını çizdi.

Çin ekonomisinin dışa açılmasının, Çin-AB işbirliği için yeni fırsatlar ve potansiyeller sağlayacağını aktaran Şi, her iki tarafı da doğa dostu ve dijital ortaklığı güçlendirmeye, karşılıklı yatırım ve işbirliğini artırmaya çağırdı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ve Çin İlişkileri Derinleşiyor - Son Dakika

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