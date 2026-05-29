AB ve NATO'dan Rusya'ya Tepki

(ANKARA)-Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Romanya'da bir apartmana insansız hava aracının isabet etmesinin ardından Rusya'ya tepki gösterdi. Romanya makamları, Ukrayna sınırına yakın Gala?i kentindeki olayda iki kişinin yaralandığını, yaklaşık 70 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Avrupa medyasında yer alan haberlere göre, Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Gala?i kentinde bir apartmanın 10'uncu katına insansız hava aracı isabet etti. Olayda iki kişi yaralandı, apartmanda çıkan yangın nedeniyle 70 kişi tahliye edildi. Romanya Savunma Bakanlığı, olay sonrası F-16 savaş uçakları ile bir helikopterin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, olayı "Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Romanya topraklarını etkileyen en ciddi olay" olarak nitelendirdi. Dan, Rusya Federasyonu'nu doğrudan sorumlu tuttuğunu belirterek, ülkenin Yüksek Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada "Rusya'nın saldırgan savaşı bir başka kırmızı çizgiyi daha aştı" ifadelerini kullandı. Von der Leyen, AB'nin Rusya üzerindeki baskıyı artıracağını ve yeni bir yaptırım paketi hazırlığında olduğunu söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise olayın "Romanya'nın egemenliği ve Avrupa hava sahasının açık ve ciddi bir ihlali" olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Rusya'nın "pervasız davranışının hepimiz için tehlike oluşturuyor" dedi. Rutte, NATO'nun "ittifak topraklarının her santimini savunmaya hazır olduğunu" belirtti.

Rusya ise olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.