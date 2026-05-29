AB ve NATO'dan Rusya'ya Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB ve NATO'dan Rusya'ya Tepki

29.05.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da insansız hava aracı isabeti sonrası AB ve NATO'dan Rusya'ya sert yanıt geldi.

(ANKARA)-Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Romanya'da bir apartmana insansız hava aracının isabet etmesinin ardından Rusya'ya tepki gösterdi. Romanya makamları, Ukrayna sınırına yakın Gala?i kentindeki olayda iki kişinin yaralandığını, yaklaşık 70 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Avrupa medyasında yer alan haberlere göre, Romanya'nın Ukrayna sınırındaki Gala?i kentinde bir apartmanın 10'uncu katına insansız hava aracı isabet etti. Olayda iki kişi yaralandı, apartmanda çıkan yangın nedeniyle 70 kişi tahliye edildi. Romanya Savunma Bakanlığı, olay sonrası F-16 savaş uçakları ile bir helikopterin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, olayı "Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Romanya topraklarını etkileyen en ciddi olay" olarak nitelendirdi. Dan, Rusya Federasyonu'nu doğrudan sorumlu tuttuğunu belirterek, ülkenin Yüksek Savunma Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada "Rusya'nın saldırgan savaşı bir başka kırmızı çizgiyi daha aştı" ifadelerini kullandı. Von der Leyen, AB'nin Rusya üzerindeki baskıyı artıracağını ve yeni bir yaptırım paketi hazırlığında olduğunu söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise olayın "Romanya'nın egemenliği ve Avrupa hava sahasının açık ve ciddi bir ihlali" olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Rusya'nın "pervasız davranışının hepimiz için tehlike oluşturuyor" dedi. Rutte, NATO'nun "ittifak topraklarının her santimini savunmaya hazır olduğunu" belirtti.

Rusya ise olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: ANKA

İnsansız Hava Aracı, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Romanya, Güncel, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB ve NATO'dan Rusya'ya Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
Pervin Buldan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek Pervin Buldan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bayram sonrası yeni yasa taslağı gündeme gelecek
Kastamonu’da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Çağla Şıkel’in “Formunu böyle koruyor“ dedirten kahvaltı tabağı Çağla Şıkel'in "Formunu böyle koruyor" dedirten kahvaltı tabağı

12:41
Türkiye’ye gelen Kanye West’ten hayranlarına soğuk duş
Türkiye’ye gelen Kanye West'ten hayranlarına soğuk duş
12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:25
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak
Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 13:19:36. #7.12#
SON DAKİKA: AB ve NATO'dan Rusya'ya Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.