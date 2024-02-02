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AB'ye yönelik 'çifte standart' eleştirileri üye ülkelerin farklı tutumlarından kaynaklanıyor - Son Dakika
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AB'ye yönelik 'çifte standart' eleştirileri üye ülkelerin farklı tutumlarından kaynaklanıyor

AB\'ye yönelik \'çifte standart\' eleştirileri üye ülkelerin farklı tutumlarından kaynaklanıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'ye yönelik 'çifte standart' eleştirilerinin üye ülkelerin Gazze'ye ilişkin farklı tutumlara sahip olmasından kaynaklandığını söyledi. Borrell, AB'nin Gazze konusunda ortak bir pozisyona sahip olmamasının nedenini açıklamaları gerektiğini belirtti. AB ülkelerinin Gazze'deki ateşkes oylamasında farklı oy kullanmasının diğer ülkelerin dikkatini çektiğini vurgulayan Borrell, 'çifte standart' eleştirilerinin üye ülkelerin farklı tutumlarından kaynaklandığını ifade etti.

02.02.2024 18:25
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'ye yönelik "çifte standart" eleştirilerinin üye ülkelerin Gazze'ye ilişkin farklı tutumlara sahip olmasından kaynaklandığını söyledi.

Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB- Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bakanlar toplantısı marjında 3'üncüsü gerçekleştirilen AB-Asya Pasifik Bakanlar Forumu'nun ardından basın toplantısı düzenledi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin, forumda yaptığı konuşmada, AB'yi Gazze konusunda "çifte standart" uygulamakla eleştirdiği sözlerinin hatırlatılması üzerine Borrell, "bu tür değerlendirmelerle ilk defa karşılaşmadığını" söyledi.

Borrell, dünyanın farklı coğrafyalarından ortaklarla yaptığı görüşmelerde bu konunun her zaman gündeme geldiğini belirterek, "Ukrayna ve Gazze'deki savaş dünya çapında farklı şekillerde algılanıyor. Açıklamamız gereken ilk şey AB'nin neden ortak bir pozisyona sahip olmadığıdır." dedi.

AB'nin Gazze'ye ilişkin aldığı "asgari ortak pozisyonun çatışmalara insani ara verilmesi, insani yardımların sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması olduğunu" ifade eden Borrell, öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes ilan edilmesine dair yapılan oylamada AB ülkelerinin farklı oy kullanmasının diğer ülkelerin dikkatini çektiğini vurguladı.

Borrell, üye ülkeler arasında konuya ilişkin tutum farklılıklarının kendini BMGK'deki oylamalarda gösterdiğine dikkati çekerek, AB'ye yönelik "çifte standart" eleştirilerinin de üye ülkelerin farklı tutumlarından kaynaklandığını ifade etti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi, AB ve üye ülkelerinin dışişleri bakanlarına seslenerek, uluslararası hukuka bağlılıkları konusunda tutarlı olmaları, Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı mağduriyete sessiz kalmamaları gerektiği mesajını vermişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AB'ye yönelik 'çifte standart' eleştirileri üye ülkelerin farklı tutumlarından kaynaklanıyor - Son Dakika
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