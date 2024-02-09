AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail\'in Refah kentine saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulundu.
Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin, Gazze'nin güneyinde Refah kentindeki durumuna dikkati çekti.
"Şu anda gidecek güvenli bir yerleri yok ve açlıkla karşı karşıyalar." ifadesini kullanan Borrell, şunları kaydetti:
"İsrail'in Refah'a saldırı düzenlediği yönündeki haberler endişe verici. Bu, zaten vahim olan insani durumu ve dayanılmaz sivil kayıpları daha da kötüleştirecek feci sonuçlara yol açacaktır."
Gazze'deki son durum
İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Refah'a saldırı başlatmasının "felaket" olacağı değerlendirmesini yapmıştı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 Filistinli yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Kafes-38' operasyonları kapsamında Balıkesir'de Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da Nevzat Halitoğlu'nun liderlik ettiği 2 Organize Suç Örgütünün çökertildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
ABD, 100 ülkeye askeri yardımda bulunuyor ve İsrail en çok yardım alan ülke konumunda. ABD, her yıl İsrail'e 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor. Kararnameye göre, silah yardımı alan ülkelerin çatışma durumunda sivillere yardımların teslim edilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasına rağmen ABD, Refah'ta yapılacak büyük bir operasyonu desteklemeyeceğini belirtti.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin devam eden soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheliden 48'i tutuklandı.
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Naples kentinde özel bir jet, otoyola inmeye çalışırken bir otomobile çarptı. Özel jet, çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü.
ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Büyük Ada'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin tsunamiye yol açmayacağı belirtildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin tamamıyla teamüllere uygun bir işlem olduğunu belirtti. Kurtulmuş, CHP'nin iptal istemiyle AYM'ye başvurusuna ilişkin olarak ise "Bu işlemde bir usul hatası yoktur. Bu, bir milletvekilliğinin düşürülmesi değil, milletvekilliğinin düşmesidir. Anayasa Mahkemesi ne karar verecek, göreceğiz" diye konuştu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldıktan sonra dünyaya döndü. Dünya'ya ayak bastıktan sonra Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda ''Merhaba Dünya, ben geldim'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Refah kentine saldırısını kınadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?