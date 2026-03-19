AB Zirvesi: Enerji ve Güvenlik Konuları Ele Alınıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinin devlet veya hükümet başkanları, Ukrayna'ya mali destek, Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bunların enerji fiyatları ile enerji güvenliği üzerindeki etkilerini görüşmek için bir araya geldi.

Brüksel'de üye ülke liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı.

Zirve öncesinde basına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa'nın ekonomik rekabet gücünü desteklemenin ekonomik büyümeyi artırmak için elzem olduğunu dile getirerek, liderlerin bugün Avrupa'nın rekabet gücünü artırma konusuna da odaklanacağını aktardı.

Costa, kimsenin enerji konusunda zorlu zamanlarla karşı karşıya olunduğunu görmezden gelemeyeceğini ve bu sorunu ele almaları gerektiğini belirterek, "İran'daki mevcut çatışma, enerji konusunda öngörülebilir ve güvenilir gelecek elde etmenin en iyi yolunun, yerli enerji üretimini artırmak olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu, özerk ve bağımsız hale gelmenin, enerji sistemimizi güvence altına almanın tek yoludur." dedi.

Mevcut uluslararası kurallara dayalı düzenin "alternatifinin bulunmadığını" dile getiren Costa, bunun dışındaki seçeneklerin "Ukrayna'da savaş, ticarette haksız rekabet, Grönland ve dünyanın diğer bölgelerinde egemenliğe yönelik tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Costa, Gazze halkına destek olmak için uluslararası toplumu harekete geçirmenin "acil gereklilik" olduğunu vurgulayarak "Bir çatışmadan diğerine geçiliyor ancak ne yazık ki Ukrayna'daki savaş durmadı, Gazze'deki durum hala çok dramatik ve tüm bunları ele almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmelerin ana gündem maddesi olacağı toplantıya Costa başkanlık edecek.

Toplantıya, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılacak.

Zirvede liderler ilk olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile görüş alışverişinde bulunacak.

Metsola'nın ardından zirveye Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres iştirak edecek.

AB Konseyi Başkanı Costa'nın daveti üzerine, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirveye video konferansla bağlanacak. Zelenskiy, alandaki son gelişmeler konusunda bilgilendirme yapacak.

Liderler daha sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis'in katılımıyla "Avro Zirvesi" adlı ekonomi odaklı bir oturum düzenleyecek.