AB Zirvesi: Savunma ve Rekabet Gücü Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) liderleri, savunma ve rekabet gücüne yatırım yapma ihtiyacının birbirine yakın biçimde bağlı olduğunun altını çizerek, her iki alanda küresel rakiplerle açığı kapatmak için çalışmalara hız verileceğini bildirdi.

Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin savunma, güvenlik, göç ve ekonomi başlıklarındaki sonuçları kabul edildi.

AB Konseyi tarafından paylaşılan bildiride, jeopolitik riskler ve belirsizliklerin daha da arttığı anımsatılarak, ekonomilerin dayanıklılığını ve rekabet gücünü artırma konusunda kararlı olunduğu ifade edildi.

Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek amacıyla üretkenliği ve yatırımları artıran iyi koordine edilmiş makro ekonomik politikalar uygulanacağına işaret edilen bildiride, Tasarruf ve Yatırım Birliği alanında acilen hızla ilerlenmesi gerektiği vurgulandı.

Bildiride, "Özellikle tasarrufları harekete geçirmek ve AB'nin rekabet gücünü desteklemek için gerekli yatırımların finansmanını sağlamak üzere Sermaye Piyasaları Birliğine odaklanıyoruz." ifadesi yer aldı.

Dijital avro alanındaki çalışmaları hızlandırmanın önemine dikkatin çekildiği bildiride, bunun rekabetçi ve dayanıklı bir Avrupa ödeme sistemini destekleyeceği belirtildi.

Bildiride, Bulgaristan'ın avroya geçme yolundaki ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığı, bu konuda AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) değerlendirmelerinin beklendiği bildirildi.

AB'nin daha rekabetçi olmasıyla vatandaşlarını, değerlerini ve küresel sahnedeki çıkarlarını daha iyi koruyabileceği belirtilen bildiride, "Savunmamıza ve rekabet gücümüze yatırım yapma ihtiyacı birbirine yakın biçimde bağlı." ifadesi kullanıldı.

Bildiride, AB'nin iklim hedefleri doğrultusunda rekabet gücünü artırması ve Tek Pazarı güçlendirmesinin önemine işaret edildi.

AB'nin, küresel rakipleriyle inovasyon ve üretkenlik açığını kapatmasına katkı sağlamak için düzenleyici ve idari yükleri basitleştirmeye ve azaltmaya ihtiyaç duyduğu, enerji fiyatlarını azaltmaya ve AB ekonomisinde gerekli yatırımı sağlamak için özel tasarrufları hareket geçirmeye öncelik vereceği vurgulandı.

Bildiride, AB ve üye ülkelerin vatandaşları ve işletmeleri yüksek enerji maliyetlerinden korumak, uygun fiyatlı ve temiz enerji tedarikini güvence altına almak için çabaları artıracağı, enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Avrupa'ya ek tedariklerin yoğunlaştırılması için çaba gösterileceği ifade edildi.

Avrupa çapında tasarruf ve yatırım olanaklarını artırmak üzere çalışmaların ilerletilmesinin ve kararlı adımlar atılmasının önemine dikkatin çekildiği bildiride, AB Komisyonundan Avrupa genelinde bireysel emeklilik ürünü ile özel sermaye ve risk sermayesi ekosistemini iyileştirecek teklifleri hızla sunması istendi.

Savunma ve göç

Bildiride AB liderleri ayrıca savunma konusuna da yer verdi.

Gelecek 5 yıl içinde Avrupa'nın savunma hazırlığını artırmak için tüm alanlarda çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulunulan bildiride, "AB Konseyi, güvenlik ve savunma alanında daha güçlü ve daha yetenekli bir AB'nin küresel ve transatlantik güvenliğe olumlu katkıda bulunacağını ve kolektif savunmanın temeli olmaya devam eden NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olduğunu hatırlatır." ifadesi kullanıldı.

Göç konusunda ise bildiride, liderlerin düzensiz göçün önlenmesi ve geri dönüşlerin kolaylaştırılmasıyla ilgili son dönemde yapılan çalışmaları gözden geçirdiği belirtilerek, Birliğin, dış sınırlarındaki güvenliğin güçlendirilmesini sağlama konusundaki kararlılığını teyit ettiği kaydedildi.