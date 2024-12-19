AB Zirvesi: Ukrayna ve Dış Politika Ana Gündem - Son Dakika
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AB Zirvesi: Ukrayna ve Dış Politika Ana Gündem

AB liderleri, Suriye, Ukrayna ve göç konularını görüşmek üzere zirvede bir araya geldi.

19.12.2024 13:47
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Suriye'deki güncel gelişmeler ve Ukrayna'da devam eden savaş başta olmak üzere dış politika, Birliğin savunmasının güçlendirilmesi, genişleme ve göç konularını ele almak üzere yılın son zirvesinde bir araya geldi.

Görevi 1 Aralık'ta devralan yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, başkanlığında ilk kez düzenlenecek zirvenin girişinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

Costa, zirvenin öncelikli gündem maddesinin Ukrayna olacağını belirterek "Ukrayna hakkında çok net olmalıyız." dedi.

Zelenskiy'ye hitaben "Desteğimize güvenebilirsiniz." mesajı veren Costa, "Sizi gelecekte bir AB üyesi olarak ağırlamak istiyoruz. Bunun için ve kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için sizinle birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Costa, diğer gündem maddesinin de "dünyada AB'nin rolü" olacağını belirterek, ağırlıklı olarak dış politika konularının görüşüleceğini kaydetti.

Zirveye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katılıyor.

Eski Estonya Başbakanı Kallas'ın, yeni görevinde katıldığı ilk toplantı niteliğindeki zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer de ilgili oturumlarda eşlik edecek.

1 Temmuz'dan bu yana süren ve Budapeşte- Brüksel ilişkilerinde yeni krizlerin yaşandığı Macaristan dönem başkanlığının da son toplantısı niteliğini taşıyan zirvede Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 6 aylık süreçteki faaliyetleriyle ilgili liderleri bilgilendirecek.

Zirvede Ukrayna, Orta Doğu, Moldova ve Gürcistan'daki gelişmeler görüşülecek, düzensiz göçle mücadele konusu da ana hatlarıyla ele alınacak.

ABD'de Ocak 2025'te göreve başlayacak Donald Trump yönetimi öncesinde AB'nin mevcut jeopolitik bağlamdaki genel küresel angajmanı, öncelikleri ve savunma hazırlıkları tartışılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Zirvesi: Ukrayna ve Dış Politika Ana Gündem - Son Dakika

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