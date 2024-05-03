Abalıoğlu Lezita Gıda Şirketi'nde yabancı işçi iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Abalıoğlu Lezita Gıda Şirketi'nde yabancı işçi iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Abalıoğlu Lezita Gıda Şirketi\'nde yabancı işçi iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nde Türk vatandaşlarının işten çıkarılarak yerine yabancı uyrukluların alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık, şirketin 2 bin 951 Türk vatandaşı istihdam ettiğini ve sadece 40 yabancı işçi çalıştırdığını açıkladı. Müfettişlerin detaylı incelemeleri devam ediyor.

03.05.2024 14:11
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin grevi nedeniyle gündeme gelen Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi'nde "Türk vatandaşlarının işten çıkarılarak yerine yabancı uyrukluların alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren şirket ile HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Gıda İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde netice alınamaması üzerine 7 Mart'ta grev kararı alındığı anımsatıldı.

Grev kararı sonrası bakanlığın sürece dahil olarak gerekli adımları attığına işaret edilen kararda, olayın suhuletle çözülmesi adına Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş'ın, sonuncusu 18 Nisan'da olmak üzere grevdeki işçilerle görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Konuyla ilgili bazı basın kuruluşları ile sosyal medyada "Türk vatandaşlarının işten çıkarılarak yerine yabancı uyrukluların alındığı" iddialarının yer aldığı, bunun gerçeği yansıtmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada söz konusu grevin nedeni çarpıtılarak 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan işçilerin işten çıkarılarak yerlerine yabancı uyruklu kişilerin alınması' olarak yer almıştır. Ancak grev kararı toplu sözleşme görüşmelerinde netice alınamaması nedeniyle olup bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen firmada 2 bin 951 Türk vatandaşı istihdam edilmektedir. Şirket, Bakanlığımıza 2024 yılında 158 yabancı uyruklu için çalışma izni talebinde bulunmuş olup, sadece 40 yabancı için çalışma izni verilmiştir. Halihazırda firmada 37 yabancı uyruklu işçi çalışmaktadır. Müfettişlerimizce detaylı incelemeler devam etmekte olup bakanlık olarak ilgili taraflarla görüşme halinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abalıoğlu Lezita Gıda Şirketi'nde yabancı işçi iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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