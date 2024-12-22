Abant\'ta Kar Eğlencesi

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Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı başladı

Tatilcilerin kar topu eğlencesi

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı başladı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı bölgede tatilciler, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Abant Gölü Milli Parkı'nda sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Öğle saatlerinde etkisini kaybeden sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve bugün başlayan yağışla birlikte kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Hafta sonu tatilini Abant'ta doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilciler, kar topu oynayarak karın tadını çıkarttı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.