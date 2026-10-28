ABB Başkanı Yavaş, Bakan Kurum\'u ziyaret ederek bakanlık konularını görüştü

ABB Başkanı Yavaş, Bakan Kurum'u ziyaret ederek bakanlık konularını görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Yavaş, daha önce Cumhurbaşkanına sunulan ve bakanlığı ilgilendiren konuları görüştüklerini belirterek nazik kabulü için Bakan Kurum'a teşekkür etti.
(ANKARA) - ABB Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Yavaş, ziyarete ilişkin "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Bakan Kurum'un paylaşımını alıntılayan Yavaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik. Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum."
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