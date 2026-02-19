ABB'de 110 Zabıta Memuru Yemin Etti - Son Dakika
ABB'de 110 Zabıta Memuru Yemin Etti

19.02.2026 14:40
Ankara'da 110 yeni zabıta memuru yemin ederek asaleten göreve başladı. Törende ABB Başkanı Yavaş konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı'nda 2 yıllık aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 110 zabıta memuru için yemin töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ABB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 46'sı kadın, 64'ü erkek olmak üzere toplam 110 aday zabıta memuru, yemin ederek asaleten göreve başladı.

Törene, ABB Başkanı Mansur Yavaş, ABB Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, belediye bürokratları ve yeni zabıta memurlarının aileleri katıldı.

Törende konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Bugün sayımızı 637'ye çıkarttık. 110 yeni personelimiz, yeni mesai arkadaşımız yemin ederek görevlerine başlayacaklar. Zabıta, Ankara halkının sağlığı, sıhhati için bir yandan çalışmalarını yaparken aynı zamanda şehirdeki düzeni de sağlayan bir kuruluştur. Vatandaşın sokaklardan hem gıda yönünden hem diğer yönlerden rahat gezmesi, kendinden emin gezmesinin yolu zabıtamızın yaptığı denetimlerdedir. Zabıta yerine göre inşaatları denetler, yerine göre ruhsatları kontrol eder." ifadelerini kullandı.

Yavaş, konuşmasının sonunda tüm belediye personeline kazasız ve belasız görev temennisinde bulundu.

Zabıta İşleri Daire Başkanı Olcay Erdal, "Bizler zabıta olarak toplumun huzurunun, ihtiyaçlarının dayanışma içinde, birlikte yaşamaya olan inancının bir şehir bilinci içerisinde geleceğe taşınmasının güvencesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Törende tüm zabıta personeli adına konuşan Asım Oğuzhan Altunkaya ise görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini söyledi.

Kaynak: AA

