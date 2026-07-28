ABB: Ankara genelinde içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır - Son Dakika
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ABB: Ankara genelinde içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır

ABB: Ankara genelinde içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, şebeke suyunun halk sağlığını tehdit etmediğini, Sağlık Bakanlığı ve ASKİ analizlerinin tüm kalite parametrelerini karşıladığını açıkladı.

(ANKARA) - ABB'den " Ankara'daki sular sebebiyle vatandaşların hastalanması" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Ankara'daki sular sebebiyle vatandaşların hastalanması" iddiaları üzerine, "2026 yılı Temmuz ayında Ankara halkına sunulan içme suyunun düzenli olarak yürütülen kalite kontrollerinin ortalama sonuçları"nı paylaştı.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, Ankara'da görülen ishal, kusma, mide bulantısı ve benzeri sağlık şikayetlerinin, "şebeke suyundan kaynaklanabileceği" yönünde çeşitli iddiaların yer aldığı belirtildi.

7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE ANALİZ EDİLİYOR, ANLIK İZLENİYOR

Ankara'da vatandaşlara ulaştırılan içme suyunun, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, bunun yanı sıra ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında da şebekeye verilen suyun, 7 gün 24 saat esasına göre analiz edildiği ve anlık olarak izlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ABB: Ankara genelinde içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır - Son Dakika

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