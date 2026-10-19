ABB ve UNICEF\'in çocuk ihtiyaçları haritası projesinde eğitimler verildi

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle yürütülen "Çocuk İhtiyaçları Haritası" projesi kapsamında belediye çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimler verildi. Özel sektör temsilcilerinin de katıldığı danışma toplantısında ise çocukların ihtiyaçlarının verilerle belirlenmesi, hizmetlerin doğru planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi hedeflendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların ihtiyaçlarını doğru belirlemek ve çocuklara yönelik hizmetleri daha etkin planlamak amacıyla UNICEF iş birliğiyle yürüttüğü "Çocuk İhtiyaçları Haritası" projesindeki çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen Çocuklar için Hesap Verebilirlik ve Hak Savunuculuğu (ACAR) Projesi kapsamında hayata geçirilen çalışma; çocukların ihtiyaçlarına ilişkin verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve belediye hizmetlerinin planlanmasında kullanılmasını amaçlıyor. Bu doğrultuda düzenlenen "Çocuk Alanında Veri Temelli Karar Alma ve Kapasite Geliştirme Eğitimi"nde ABB çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

Eğitimlerde veri temelli ihtiyaç analizi, çocuklara ilişkin veri ve göstergeler, önceliklendirme süreçleri ile haritalar ve mekansal veriler kullanılarak ihtiyaçların belirlenmesi konuları ele alındı. Atölye çalışmaları ve ortak değerlendirmelerle tamamlanan eğitimlerin ardından sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla "Çocuk İhtiyaçları Haritası Danışma Toplantısı" gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI VE İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

UNICEF Türkiye Sosyal Politika Sorumlusu Dr. Görkem Güner'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Çocuk İhtiyaçları Haritası Projesi ve ihtiyaç analizi sonuçları değerlendirildi. Çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle kurulabilecek iş birlikleri de gündeme geldi. Ortak çözüm geliştirme oturumlarında öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi, kurumların katkı sunabileceği alanların değerlendirilmesi ve izlenecek adımlar üzerinde duruldu.

AMAÇ: KAYNAKLARI İHTİYAÇLARA GÖRE PLANLAMAK

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Tuğba Nagehan Turpçu, proje kapsamında önemli aşamaların tamamlandığını belirterek eğitimlerle farklı paydaşları bir araya getirdiklerini ifade etti. Çocukların ihtiyaçlarını tahminler yerine veriler üzerinden belirlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Turpçu, şöyle konuştu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve UNICEF iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz 'Çocuk İhtiyaçları Haritası'nın çok önemli adımlarını gerçekleştirdik. STK'lerle ve Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir araya gelerek eğitimler düzenledik. Çocuk ihtiyaçlarının veriye dayalı karar alma süreçlerinin eğitimini aldık ve bunlarla ilgili çıktılar oluşturduk. En son özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek bir danışma toplantısı gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların ihtiyaçlarını tahminlere yönelik tespit etmek değil, veriye dayalı tespit ederek kaynakları en ideal şekilde kullanarak çocuklara doğru hizmet götürmek ve bu hizmetleri sunarken elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmak. Bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, UNICEF'e ve İhtiyaç Haritası'na çok teşekkür ediyoruz. Bu ihtiyaçları doğru tespit ettiğimizde ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar kalmamasını umut ediyoruz."