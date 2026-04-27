Abb, "Yavaş, Her Koşulda Adayım Dedi" Haberlerini Yalanladı: "Yavaş\'ın Önceliği Ankara Halkına Hizmet"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğine yönelik çıkan haberlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sayın Mansur Yavaş'ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin haberler yalanlanılarak, şunlar kaydedildi:

"Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alan 'Yavaş, her koşulda adayım dedi' iddialarına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmede de, belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da adaylık konusu hiç gündeme gelmemiştir. Sayın Mansur Yavaş'ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."