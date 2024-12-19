Abbas: Adalet İçin Yargılama Çağrısı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dünyanın adalette tek standartla hareket etmesini isteyerek, uluslararası hukuku ihlal eden herkesin yargılanması çağrısında bulundu.

Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin "Gazze ve Lübnan" konulu oturumunda konuştu.

Dünyadan uluslararası adalette tek bir standartla hareket etmesini talep eden Abbas, "İşgal devleti İsrail'in Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'de yaptıkları gibi uluslararası hukuku ihlal eden herkesin yargılanması ve cezalandırılması gerekir." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri öncelikli taleplerinin ateşkes olduğunu dile getiren Abbas, ancak ABD'nin vetolarıyla ateşkesin sağlanmasına engel olduğunu söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.