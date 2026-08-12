Abbas: Mekke Anlaşması Bölge İçin Önemli
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge istikrarına katkı sağlayacağını belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Abbas: " (Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için bir başlangıç olsun"
Kaynak: AA
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