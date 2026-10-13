Abbudi, Sincar'da yaklaşık 1500 kişinin silahlı kuvvetlere dahil edildiğini söyledi - Son Dakika
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Abbudi, Sincar'da yaklaşık 1500 kişinin silahlı kuvvetlere dahil edildiğini söyledi

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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abbudi, Sincar Dağı'ndaki silahlı varlığın yaklaşık 1 ay içinde sona ermesinin hedeflendiğini söyledi. Abbudi, yaklaşık 1500 kişinin silahlı kuvvetlere dahil edildiğini belirtti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abbudi, Sincar Dağı'ndaki "silahlı varlığın" yaklaşık 1 ay içinde sona ermesinin hedeflendiğini belirtti.

Abbudi, yaptığı açıklamada, Sincar'daki durumun çözümüne yönelik önemli ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, silahlı kişilerin dağdan inerek silahlarını devlete teslim etmelerinin öngörüldüğünü kaydetti.

Silahlı kişilerin güvenlik kurumlarına entegre edilmeleri konusunda güvence verildiğini aktaran Abbudi, yaklaşık bin 500 kişinin silahlı kuvvetlere dahil edildiğini, 500 kadının ise "toplum polisi"nde görevlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Abbudi, ayrıca yaklaşık bin 500 ila 2 bin kişinin daha silahlı kuvvetlere veya sivil kurumlara entegre edilmesinin planlandığını ifade etti.

Irak'ta silahlı gruplarla anlaşma

Irak'taki silahlı grupların hükümetle yaptığı anlaşmaya da değinen Abbudi, tüm grupların, silah meselesinin gelecek yıl haziran ayına kadar sona erdirilmesini ve bu süre boyunca herhangi bir askeri faaliyette bulunulmamasını öngören anlaşmayı imzaladığını söyledi.

Abbudi, anlaşmanın uygulanmasını güvence altına alacak garantörlerin bulunduğunu belirterek, mutabakatın hayata geçirilmesi için güçlü temeller oluşturulduğunu kaydetti.

İranlı muhaliflerin dosyası

Abbudi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içerisinde bulunan İranlı 4 muhalif partiye ilişkin meselenin barışçıl yollarla çözülmesi konusunda kararlı olduklarını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) ile temas halinde olduklarını, çok sayıda İranlı muhalifin sığınma başvurusunun kabul edildiğini ve bu konuda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinde bulunan ve Irak'a nakledilen 5 binden fazla tutukluya ilişkin de bilgi veren Abbudi, bu kişilerin soruşturulması ve gerektiğinde yargılanması yönünde uluslararası talepler bulunduğunu bildirdi.

Irak'ın tutukluların tamamı hakkında soruşturma yürüttüğünü aktaran Abbudi, terör suçu işlediği kanıtlanamayan 400 Suriyelinin bulunduğunu ve bunların ülkelerine teslim edilmesinin planlandığını kaydetti.

Abbudi, şu ana kadar 50 Suriyelinin teslim edildiğini, diğerlerinin ise gruplar halinde Suriye'ye gönderileceğini aktardı.

Terör suçu işlediği kanıtlanamayan kişilerin serbest bırakılarak ülkelerine teslim edileceğini ifade eden Abbudi, bazı ülkelerin vatandaşlarını geri almayı reddettiğini ve bu kişilerin Irak'ta tutulmaya devam edilebileceğini belirtti.

Iraklı yetkili Abbudi, ABD'nin bazı vatandaşlarını geri aldığını, İspanya'nın ise iki vatandaşının iadesini talep ettiğini, diğer ülkelerle de bu konuda temasların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA
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