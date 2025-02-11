ABD, 190 Venezuelalı Göçmeni Sınır Dışı Etti - Son Dakika
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ABD, 190 Venezuelalı Göçmeni Sınır Dışı Etti

ABD, 190 Venezuelalı göçmeni ülkesine geri gönderdi. Maduro, yaptırımların kaldırılmasını istedi.

11.02.2025 08:16
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ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 190 Venezuelalı düzensiz göçmen ülkelerine ulaştı.

Venezuela'ya ait hava yolu şirketi Conviasa'ya ait iki uçak, ABD'nin Texas eyaletinden kalkarak 190 Venezuelalı göçmeni başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na getirdi.

Devlet Başkanı Nicolos Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın amiral gemisi Conviasa hava yolu şirketine ait uçak, geri dönen ilk grubu güvenli, sevgi dolu ve onurlu bir şekilde Venezuela'ya getirdi." ifadesini kullandı.

ABD'ye, ülkesine yönelik yaptırımları kaldırması çağrısında bulunan Maduro, "Eğer ABD tüm yaptırımları kaldırırsa, bizden bir tek göçmen bile ABD'ye gitmez. Diğer ülkelerde yaşayan Venezuelalılar da vatanlarına döner, burada çalışarak zengin olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, Venezuela ile ABD'nin iyiliği için"

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell ile yapılan görüşmeler sonucunda "Vatana Geri Dönüş" sürecinin yeniden başladığını belirterek, "Venezuela, ABD ile tarihi ilişkilerinde saygı ve iletişime dayalı yeni bir gündem oluşturmak için demokrasiden yana bir yol izliyor. Bu, Venezuela ile ABD'nin iyiliği için." diye konuştu.

Öte yandan, Venezuelalı göçmenleri havalimanında İçişleri Bakanı Diosdado Cabello karşıladı ve göçmenlerin sağlık kontrollerinden geçirilmesi sürecini yönetti.

Grenell, 1 Şubat'ta başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda Devlet Başkanı Maduro ile görüşmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, 190 Venezuelalı Göçmeni Sınır Dışı Etti - Son Dakika

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