ABD, 28 Şubat-16 Ekim arasında İran\'a yönelik operasyonlara 47,1 milyar dolar harcadı

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) İran’a yönelik askeri operasyonların maliyetine ilişkin verileri, geçen hafta Kongre’ye iletildi. Rakamlara göre savaşın maliyeti, Pentagon’un önceki tahmininden bu yana yaklaşık 6 haftada 3,5 milyar dolar arttı.

MÜHİMMAT HARCAMASI 29 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

NYT’nin aktardığı verilere göre mühimmat harcamaları 29 milyar dolara ulaştı. Patriot hava savunma füzeleri dahil bazı kritik silahların stokları azalırken, ABD’nin Asya ve Avrupa’daki askeri birliklerinin mühimmat kaynaklarından da yararlandığı belirtildi.

50 BİNDEN FAZLA ASKER BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

Bölgeye 50 binden fazla asker gönderen ABD, Kara Kuvvetleri’nin faaliyetleri için 2,1 milyar dolar harcadı. Hava Kuvvetleri’nin savaş uçakları ve bombardıman filolarının operasyonları için 7,6 milyar dolar, Deniz Kuvvetleri’nin uçak gemileri dahil 20'den fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırması için ise 1,5 milyar dolar harcandı.

HASARLI EKİPMANLARIN YENİLENMESİNE 6,1 MİLYAR DOLAR

Hasar gören ya da imha edilen askeri uçaklar ile diğer ekipmanların yenilenmesi için 6,1 milyar dolar ayrıldı. Kalemlerin geri kalanı şöyle:

Özel operasyon birliklerinin bölgeye sevki ve desteklenmesi için 645 milyon dolar, malzeme ve ekipman sevkiyatı için 92,2 milyon dolar, siber destek operasyonları için 14 milyon dolar, tıbbi destek için ise 24,5 milyon dolar bütçe ayrıldı.

18 ASKER ÖLDÜ, 860'TAN FAZLA ASKER YARALANDI

Haberde, savaşta 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 860'tan fazla askerin ise yaralandığı bildirildi.

70 MİLYAR DOLARLIK EK BÜTÇE TALEBİ

ABD yönetiminin yeni silah ve personel temini için 70 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulunduğu aktarıldı. Pentagon’un konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermediği belirtildi.