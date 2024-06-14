ABD Adalet Bakanlığı, Phoenix Polis Departmanının Ayrımcılık Yaptığını Bildirdi - Son Dakika
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ABD Adalet Bakanlığı, Phoenix Polis Departmanının Ayrımcılık Yaptığını Bildirdi

ABD Adalet Bakanlığı, Arizona eyaletindeki Phoenix Polis Departmanının siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığını ve orantısız güç kullandığını tespit ederek, ülke anayasası ile federal yasalara aykırı davrandığını açıkladı. 3 yıllık soruşturma sonucunda Phoenix polisinin, siyahi, Hispanik ve Amerika yerlisi kökenli kişilere ayrımcılık yaptığı ve evsiz vatandaşları hukuka aykırı şekilde gözaltına aldığı belirlendi. Adalet Bakanlığı, Phoenix polisinin çocuklara karşı tavrından da derin endişe duyduğunu ifade etti. Phoenix'te sivil haklar ve güvenliğin korunması için reformlar üzerinde çalışıldığı bildirildi.

14.06.2024 11:45
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ABD Adalet Bakanlığı, Arizona eyaletindeki Phoenix Polis Departmanının, siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı ve orantısız güç kullandığını tespit ederek, ülke anayasası ile federal yasalara aykırı davrandığını bildirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrımcılık şikayetleri üzerine başlatılan 3 yıllık soruşturmanın ardından Phoenix polisinin, ABD Anayasası ve federal yasalara aykırı davrandığının belirlendiği kaydedildi.

Polis departmanı görevlilerinin yasaları uygularken siyahi, Hispanik ve Amerika yerlisi kökenli kişilere ayrımcılık yaptıkları belirtilen açıklamada, bu görevlilerin evsiz vatandaşları da hukuka aykırı şekilde gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının, Phoenix polisinin çocuklara karşı tavrından da "derin endişe" duyduğu vurgulandı.

Phoenix'te sivil haklar ve güvenliğin korunması için anlamlı reformlar üzerinde çalışıldığı da belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Adalet Bakanlığı, Phoenix Polis Departmanının Ayrımcılık Yaptığını Bildirdi - Son Dakika

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