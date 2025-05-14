ABD, Afganlar için Geçici Koruma Statüsünü Kaldırıyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Afganistan için Geçici Koruma Statüsü (TPS) programını sona erdireceğini açıkladı, bu durumun ülkede ikamet eden 9 binden fazla Afgan'ın sınır dışı edilmesine yol açabileceği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin Afganlar için uyguladığı geçici koruma statüsünü sona erdirme kararı aldığını duyurdu.

Bakan Noem, "Afganistan'ın güvenlik durumu iyileşti ve istikrar kazanan ekonomisi artık bu kişilerin ülkelerine dönmelerini engellemiyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD yönetiminin bu kararının, halen bu statü altında ABD'de ikamet eden yaklaşık 9 bin Afgan'ın ülkeden sınır dışı edilmesine yol açabileceği kaydedildi.

Geçici Koruma Statüsü (TPS) programı, silahlı çatışma, çevresel felaket veya geri dönüşü güvensiz kılan diğer koşullarda yaşayan ülkelerin vatandaşlarına "geçici yasal statü" ve "çalışma izni" sunan insani bir program olarak uygulanıyor.

Afganistan, ABD'nin çekilmesi ve Taliban'ın 2021'de ülkeyi ele geçirmesinin ardından TPS kapsamına dahil edilmişti.