ABD askerlerinin 2005'te Irak'ta gerçekleştirdiği katliama ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD askerlerinin 2005'te Irak'ta gerçekleştirdiği katliama ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı

Amerikan askerlerinin 2005'te Irak'ın Hadisa kentinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24 sivili öldürdüğü katliama ilişkin ABD ordusunun bugüne kadar sakladığı fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflar, Amerikan New Yorker dergisi tarafından kamuoyunun erişimine açıldı.

28.08.2024 21:16
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Amerikan askerlerinin 2005'te Irak'ın Hadisa kentinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24 sivili öldürdüğü katliama ilişkin ABD ordusunun bugüne kadar sakladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Amerikan New Yorker dergisinin fotoğraflarla ilgili ABD ordusuna açtığı dava sonucunda fotoğraflar ilk kez dergi tarafından kamuoyunun erişimine açıldı.

Derginin haberinde, 19 Kasım 2005 tarihinde Hadisa kentinde Amerikan askerlerini taşıyan bir aracın saldırıya uğramasının ardından ABD askerlerinin o bölgede bulunan evlere girerek 24 sivili katlettiği güne ilişkin detaylar aktarıldı.

Buna göre ABD askerleri, katliamda en küçüğü 3 yaşındaki bir kız çocuğu, en yaşlısı ise 76 yaşındaki bir erkek olmak üzere toplam 24 sivili dakikalar içerisinde öldürdü, cesetleri numaralandırdı ve daha sonra bu kişilerin fotoğraflarını çekti.

New Yorker dergisi, katliamda öldürülen kişilerin aileleriyle birlikte ABD ordusuna açtığı davada, yıllardır kamuoyundan saklanan fotoğrafların gün yüzüne çıkmasını talep etti ve yaklaşık 4 yıllık sürecin ardından ordu bu fotoğrafları dergiye iletmek zorunda kaldı.

Kanlı katliam fotoğrafları

Derginin yayımladığı fotoğraf karelerinden birinde 5 yaşında Zeynep Yunus Salim adında bir kız çocuğu başından vurulmuş halde ve sırtında ABD askerleri tarafından "11" yazısı yazılmış şekilde görünüyor.

Bir başka karede ise adının Ayda Yasin Ahmed olduğu belirtilen bir kadın, aynı yatakta çocuklarının cesetleriyle birlikte kanlar içinde yer alıyor. Fotoğrafta yer alan kurbanların isimlerinin Saba (10), Ayşe (3), Zeynep (5), Muhammed (8) ve Ayda olduğu belirtildi.

Bir diğer karede ise 3 yaşındaki Ayşe Yunus Salim adlı en küçük kurbanın yanağında, vurulduktan sonra Amerikan askerleri tarafından yazılan "12" yazıldığı görülüyor.

Fotoğrafların birinde ise adının Esma Selman Rasif olduğu belirtilen bir anne, 4 yaşındaki oğlu Abdullah ile yan yana vurulmuş olarak bulunuyor. Bu kareye ilişkin notta, annenin sol elinin oğlunun üzerinde olduğu, küçük çocuğun başından vurulduğu ve soruşturmaya göre ateş eden ABD askerinin 2 metreden daha yakın mesafeden tetiğe bastığı ifade edildi.

Haberin sonunda yer alan diğer bir karede ise ABD askerleri tarafından üniversiteye giderken yolda çevrilen ve öldürülen 5 sivilin yerdeki cesetleri yer alıyor.

Dergideki haberde hayatta kalan tek kişinin, katliam sırasında yatağın yanındaki bir köşeye saklanan 11 yaşındaki Safa adında bir çocuk olduğu belirtildi.

Habere göre, katliamla ilgili soruşturma kayıtlarına göre, olayın faillerinden biri olan Onbaşı Stephen Tatum, müfettişlere, ateş etmeye başlamadan önce odadaki insanların kadın ve çocuk olduğunu fark ettiğini, "çocuk olduğunu bildiği halde onlara ateş etmeye devam ettiğini" anlattı.

Amerikan Deniz Piyadelerine bağlı askerler, 2005 yılında Irak'ın Hadisa kentinde 24 sivili katletmiş, yargılanan 4 asker hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Katliama katılan hiçbir asker ceza almamıştı. Daha sonra ABD Savunma Bakanı da olan dönemin komutanlarından James Mattis, katliamın faillerinden birine övgü dolu bir mektup yazmış ve olaya karışan askerlerin "masum" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD askerlerinin 2005'te Irak'ta gerçekleştirdiği katliama ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika

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