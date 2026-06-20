ABD, Avustralya'yı 2-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Avustralya'yı 2-0 Geçti

20.06.2026 03:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya'yı 2-0 yenerek D Grubu'nda liderliğini sürdürdü.

(SEATTLE)- 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ABD 2-0 kazandı.

ABD, 11. dakikada Avustralyalı Burgess'in kendi kalesine gönderdiği topla öne geçti. İlk yarının son bölümünde baskısını sürdüren ABD, 43. dakikada Freeman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol bulamazken mücadele ABD'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından ABD, D Grubu'nda puanını 6'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Avustralya ise 3 puanda kaldı.

Grubun son hafta maçlarında ABD, A Milli Takım ile karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile mücadele edecek.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Avustralya'yı 2-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geri manevra faciaya dönüştü 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Geri manevra faciaya dönüştü! 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu
ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz... ABD-İsrail kavgası büyüyor: 9 milyonluk ülkesiniz...
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu

03:02
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
00:12
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan
A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
22:19
Kucağına aldığı çocuğuyla 8’inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
Kucağına aldığı çocuğuyla 8'inci kattan atladı: Anne öldü, çocuk ağır yaralandı
22:12
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 04:01:42. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD, Avustralya'yı 2-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.