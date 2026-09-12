ABD, BAE'deki vatandaşlarını Yahudi ve İsrail bağlantılı alanlarda uyardı
ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, BAE'deki vatandaşlarına ibadethaneler dahil Yahudi ve İsrailli topluluklarla bağlantılı noktalarda azami dikkat göstermeleri çağrısında bulundu. Uyarıda Amerikalılardan tetikte olmaları ve kişisel güvenlik önlemlerini sıkı şekilde uygulamaları istendi.
ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan vatandaşlarına, ibadethaneler dahil Yahudi ve İsrailli topluluklarla bağlantılı noktalarda tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
ABD Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından uyarı paylaşımı yapıldı.
Güvenlik uyarısında, BAE'deki Amerikalılardan, Yahudi dini mekanları ve İsrail topluluklarıyla bağlantılı alanlarda "azami dikkat göstermeleri" istendi.
ABD vatandaşlarına, "tetikte olmaları, çevrelerine karşı farkındalıklarını artırmaları ve kişisel güvenlik önlemlerini sıkı şekilde uygulamaları" çağrısında bulunuldu.
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 5 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.
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