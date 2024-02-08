- ABD, Bağdat'taki saldırıyı üstlendi: "Misilleme yapıldı"
BAĞDAT - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak Irak'ta Şii milis gücü Kataib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) grubundan bir komutanın öldürüldüğünü duyurdu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün akşam saatlerinde Şii milis gücü Kataib Hizbullah'ı (Hizbullah Tugayları) hedef alan saldırıyı ABD üstlendi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, "ABD güçleri, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta saat 21.30'da tek taraflı bir saldırı düzenleyerek ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Kataib Hizbullah komutanını öldürdü" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda sivil kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı belirtilen açıklamada, "ABD, halkımızı korumak için gerekli adımları atmaya devam edecektir. Güçlerimizin güvenliğini tehdit eden herkesi yaptıklarından sorumlu tutmaktan çekinmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti
Irak'ın başkenti Bağdat'ın Mashtal Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir araca düzenlenen dron saldırısında Hizbullah Tugayları komutanlarından Ebu Bakır el-Saidi ile 2 korumasının hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırının düzenlendiği bölgede toplanan çok sayıda Hizbullah Tugayları destekçisi ABD aleyhine slogan attı.
ABD, Ürdün saldırısına misilleme olarak bölgedeki İran destekli milisleri vuruyor
Öte yandan ABD askerlerinin bulunduğu Ürdün'ün Suriye sınırındaki "Kule 22" adlı üsse 28 Ocak'ta saldırı gerçekleştirilmiş, 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti.
Saldırıdan İran destekli milis grupları sorumlu tutan ABD Başkanı Joe biden, saldırıya güçlü bir şekilde yanıt verileceğini belirtmişti. ABD güçleri Ürdün saldırısına ilk yanıtını 3 Şubat'ta vermiş, Irak ve Suriye'deki İran bağlantılı milis gruplara ait 85'ten fazla hedefe 125'ten fazla hassas güdümlü mühimmatla hava saldırısı düzenlenmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin aynı gün yaptığı açıklamada, "Bu bizim yanıtımızın başlangıcıdır" ifadelerini kullanmıştı.
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